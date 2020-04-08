للمرة الأولى.. "مزارع مدار" تبيع الورقيات الدقيقة المزروعة في الإمارات عبر الإنترنت

المصدر: البيان الإلكتروني

تسهم شركة "مزارع مدار" في الاستجابة لتزايد الطلب على الغذاء بسبب الأوضاع الحالية، وذلك بإتاحة مجموعة من منتجاتها الطازجة لكافة سكان الإمارات للشراء عبر الإنترنت من خلال ثلاث منصات إلكترونية، وذلك للمرة الأولى من نوعها، حيث عقدت شركة مزارع مدار للتكنولوجيا الزراعية شراكة مع منصات "بركات" و"نارينبورت" و"فريش أون تابل" لتسليم منتجاتها الطازجة عالية الجودة من الورقيات الدقيقة إلى المستهلكين في جميع أنحاء الدولة بشكل مباشر.

ويأتي هذا الإعلان في وقت مهم، حيث تعمل "مزارع مدار" على تلبية الطلب المتنامي على الغذاء بفعل الظروف الصحية العالمية باستخدام أحدث التكنولوجيا الزراعية. وتخطط الشركة لإتاحة المزيد من منتجاتها عبر الإنترنت في الأسابيع المقبلة.

تشمل الأصناف السبعة التي يمكن طلبها براعم البازلاء، (وهي أفضل خيار للطبخ مع الأسماك والدجاج)، وبراعم الجرجير (وتعد نباتاً مثالياً للاستخدام في السلطات والشطائر) وبولز بلود (وهو نبات بنكهة ترابية تشبه نكهة الشمندر وأقرب ما يكون إلى السبانخ). كما يتوفر عبر المنصات الإلكترونية كذلك نبات محلاق البازلاء (وهو مكون متعدد الاستخدامات يمكن إضافته إلى السلطات والشطائر والحساء والفواكه الصيفية) وفجل الدايكون الذي يكثر استخدامه في أطباق المطبخ الآسيوي والسلطات والشوربات والعديد من أنواع الشطائر.

يمكن للعملاء أيضاً تجربة براعم القطيفة، وتتميز بالنكهة المعتدلة الأقرب إلى نكهة السبانخ، بالإضافة إلى براعم الشيشو، وهو نوع شهي ولذيذ من الورقيات الدقيقة أشبه بالريحان ويضيف نكهة إلى السلطات ويستخدم في الأطباق الآسيوية وبعض أصناف السمك.

ويستطيع المستهلكون الوصول بسهولة لمنتجات "مزارع مدار" عبر منصات "بركات" و"نارينبورت" و"فريش أون تابل"، وفي الوقت نفسه يدعمون الموردين المحليين في الدولة.

وتدخل "مزارع مدار" عامها الثالث كمزود لمنتجات عالية الجودة يقود ثورة زراعية في الإمارات باستخدام طرق متطورة لإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة بأساليب الزراعة المتحكم فيها.

وبالإضافة إلى زراعة المنتجات المحلية، تقوم "مزارع مدار" بمهمة أخرى هي المشاركة في حل تحديات الأمن الغذائي والمائي في المنطقة.

وبهذه المناسبة صرح عبد العزيز الملا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ"مزارع مدار": "في هذه الأوقات الصعبة التي يعيشها العالم أجمع، أصبح الطلب على تناول الطعام المحلي والتسوق المحلي أكثر أهمية من أي وقت مضى، ونشهد ذلك حالياً في جميع أنحاء الدولة، ومن خلال العمل مع منصات "بركات" و"نارينبورت" و"فريش أون تابل" سوف تتاح منتجاتنا مباشرة للمستهلكين للمرة الأولى، وبذلك نتمكن من الوصول للمزيد من الأشخاص في جميع أنحاء الإمارات، ونعمل بجد للاستجابة لهذا الطلب، ونعقد شراكات للطلب ولتوصيل عبر الإنترنت لخدمة كل من يبحث عن منتجاتنا عالية الجودة، ونضمن أن تصل منتجاتنا إلى العملاء نظيفة وطازجة، وفي ظرف 24 ساعة من حصادها".

وأضاف الملا: "هذه الخطوة ليست إلا البداية، إذ نطمح لتوفير المزيد من منتجاتنا عبر الإنترنت في الأسابيع المقبلة، وأتطلع لمعرفة وصفات أشهى الأطباق التي ستطهى باستخدام الورقيات الدقيقة التي نزرعها".

وأعلنت "مزارع مدار" مؤخراً أن الشركة سوف تضاعف كمية الورقيات الدقيقة التي تنتجها لثلاث مرات، مع انطلاق مرفقها الجديد في منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد) بحلول نهاية هذا العام. وسيشمل المرفق أيضاً أول مزرعة طماطم داخلية تجارية في العالم باستخدام مصابيح LED.

يمكن طلب الورقيات الدقيقة لمزارع مدار من خلال زيارة موقع فريش أو تابل(www.freshontable.ae)، وبركات (www.barakatfresh.ae) ونارينبورت.(www.narinport.com).