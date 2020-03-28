خدمة الأمين تحذر من تداول الشائعات واستقاء الاخبار من مصادرها الرسمية

المصدر: دبي-البيان

حذر المكتب الإعلامي لخدمة الأمين من تداول الاشاعات بخصوص فيروس كورونا المستجد مؤكدة على ان ارتكاب هذا الفعل يعرض صاحبه للمساءلة القانونية بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وذكر المكتب بأن الحفاظ على أمن المجتمع مطلب ضروري للجميع من خلال تتبع الاخبار من المصادر الرسمية.

إلى ذلك أكد المكتب الإعلامي لخدمة الأمين ضرورة الالتزام بالمنزل في إطار مبادرة "خلك في البيت" مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الوقائية عند الخروج مثل ارتداء الكمامات والقفازات والابتعاد عن التجمعات، بترك مسافة آمنة مع الأشخاص الموجودين.

وأكدت أن إصرار البعض على اتخاذ ممارسة الرياضة حجة أو مبرر للخروج من المنزل ليس مقبولاً على الإطلاق في الوقت الراهن، لأن الصحة والسلامة أهم من ممارسة الرياضة، فضلاً عن إمكانية القيام بذلك داخل المنزل.

وطالبت خدمة الأمين بضرورة متابعة الإرشادات الصحية من الجهات المختصة بخصوص العزل المنزلي لمدة 14 يوما بالنسبة للأشخاص للمخالطين لحالات الفحص الايجابي للفيروس إذ أن خرق العزل المنزلي مجرم بحسب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شان مكافحة الامراض السارية وقوانين وتعليمات الجهات المختصة في الدولة.

واوضحت أنه بحسب المادة 33 من القانون فإنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم لكل مصاب يعرف بإصابته بالمرض ولا يلتزم بالتدابير الوقائية ولم يتقيد بالتعليمات التي تعطى له.