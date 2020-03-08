مفاهيم خاطئة حول فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أسئلة ومفاهيم خاطئة حول فيروس كورونا المستجد:

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هل تقي الكمامات من فيروس كورونا المستجد؟



الكمامات لا تقي من الأمراض وتعطي انطباع خاطئ أو سلبي للوقاية لأنها تجعل الشخص يلامس الوجه كثيرا لضبط وتصليح الكمامة مما يزيد خطورة نقل الفيروس باليد الملوثة من الأسطح وغيرها.

يتم استخدام الكمامة في حالتين:

في حال وجود أعراض تنفسية عند الشخص مثل العطاس والسعال

في حال الاعتناء بشخص لديه عدوى تنفسية.

هل المضادات الحيوية تعتبر علاج لفيروس كورونا المستجد؟

هذه المعلومة غير صحيحة حيث ان المضادات الحيوية خاصة فقط لمحاربة البكتيريا وليس لديها أية فاعلية ضد الفيروس بشكل عام.

هل تطعيم الإنفلونزا يقي من فيروس كورونا المستجد؟

هذه المعلومة خاطئة حيث أن تطعيم الإنفلونزا يكون خاصاً فقط بالفيروس المسبب للإنفلونزا وان سلالة كوفيد-19 مختلفة عنها.

هل يقي الثوم من فيروس كورونا المستجد؟

الثوم غذاء صحي يحتوي على بعض الخصائص المضادة للميكروبات، لكن لا يوجد دليل على أن تناول الثوم يحمي الأشخاص من فيروس كورونا المستجد.

هل يمكنني شراء بضائع من الانترنت؟

نعم يمكن شراء البضائع من الانترنت، حيث لا يوجد أي دليل علمي حتى الآن يثبت انتقال مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من خلال البضائع.

هل ينتقل فيروس كورونا المستجد من شخص إلى آخر من خلال المرور بالقرب منه؟

لا ينتقل المرض بمجرد المرور بالقرب من شخص مصاب، يجب ان يتم التواصل المباشر على قرب من الشخص المصاب (أقل من 2 متر) وبشكل متواصل أو ملامسته حتى تنتقل العدوى.

هل من الآمن طلب الوجبات الغذائية من المطاعم؟

نعم، مع الحرص على طلب الوجبات المطبوخة جيداً.

لماذا علينا تجنب لمس العينيين والأنف والفم قبل غسل وتعقيم اليدين؟

اليدين تلامس العديد من الأسطح ويمكنها أن تلتقط الفيروسات. وإذا تلوثت اليدان فإنهما قد تنقلان الفيروس إلى العينين أو الأنف أو الفم. ويمكن للفيروس أن يدخل الجسم عن طريق هذه المنافذ وبالتالي يصاب الشخص بالمرض