وزير التربية لـ «البيان»: الخطة الدراسية لن تتأثر بقرار تعطيل الطلبة 4 أسابيع

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

أوضح معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم لـ «البيان» أن الخطة الدراسية لن تتأثر بقرار تعطيل الدراسة 4 أسابيع بدءاً من الأحد المقبل، ولم يتم تقليص أيام الدراسة.

وأشار معاليه أن الوزارة ماضية في استكمال تطبيق محتوى المناهج وفق الخطة الدراسية الموضوعة من خلال مبادرة «التعلم عن بعد»، وهي مستمرة في خلق ثقافة جديدة وفق هذا المفهوم للمبادرة، باعتبارها رؤية تعليمية مستقبلية لها أبعاد جديدة واهتمام وتوسع كبير وفرص أكبر للازدهار والمرونة.

وقال معاليه: «إن هذا النوع من التعلم يتمثل في التعليم المستمر الذي أقرته الوزارة ضمن خطتها، خصوصاً أن الإمارات أرست معايير التميز والجودة في شتى قطاعاتها ويتصدر التعليم محور اهتمامها بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة للاستثمار في شباب الوطن لتحقيق مخرجات تعليمية بجودة عالية وتوظيف الإمكانات لجعل الدولة منصة عالمية رائدة لإنتاج المعرفة من خلال تعليم متطور».

وأضاف معاليه: «إن الوزارة لديها فريق متكامل يعمل على تنفيذ المبادرة «التعلم عن بعد» بشكل متكامل من خلال تدريب الهيئات الإدارية والتدريسية، وتوفير الدعم الفني والتقني لتيسير المبادرة».

التعلم الذاتي

ولفت إلى أن أول أسبوعين من الإجازة هما «إجازة الربيع»، التي تم تقديمها عن الموعد المحدد، أما الأسبوعان الآخران من الإجازة فسيتم استثمارهما في تطبيق ممارسة «التعلم عن بعد» من خلال الاستعانة ببوابة التعلم الذكي، تحقيقاً لمتطلبات المدرسة الإماراتية، وضمان استمرار سير عملية التعلم دون أي صعوبات، حيث إن التعلم عن بعد يعد أسلوباً من أساليب التعلم الذاتي، الذي يؤدي إلى تعزيز نظام التعليم المفتوح وضمان استمراريته.

