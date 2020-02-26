حمدان بن محمد يعلن عن الجهات الفائزة في "تحدّي البيانات أولاً"

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، جميع الجهات الفائزة في "تحدّي البيانات أولاً" ودعا جميع الجهات الحكومية للتعاون مع "دبي الذكية" لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لجعل دبي العاصمة الرقمية للمنطقة باستكمال خطط التحول الذكي وتغذية جميع بياناتهم في منصة "دبي بالس".

وقال سموه في سلسلة من التغريدات عبر حسابه في تويتر: "النتائج المتحققة حتى الآن مشجعة وننتظر المزيد من الإنجازات التي تؤهلنا لمرحلة جديدة من العمل نستعد معها للخمسين عاما المقبلة بتبني أدوات الثورة الصناعية الرابعة ومن أهمها البيانات التي تشكل عصب الاقتصاد الجديد الذي تسعى دولة الإمارات لريادته عالمياً."

وفيما يلي الجهات الفائزة في "تحدّي البيانات أولاً":