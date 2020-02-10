مسؤولون: ملحمة بطولية إنسانية بكل الأبعاد

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون عظم تجربة قواتنا المسلحة في اليمن الشقيق، ضمن التحالف العربي، مشددين على أنها ملحمة بطولية إنسانية بكل الأبعاد.

وعبّروا عن فخرهم وشكرهم لجنودنا البواسل، مستذكرين تضحيات شهداء الوطن، داعين لهم بالرحمة والقبول.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير، إلى أبطال القوات المسلحة المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، الذين سجلوا ملحمة مشرفة من خلال شجاعتهم وتلبيتهم لنداء الوطن الغالي في نصرة الحق والعدل ونجدة الأشقاء».

وتابع: «بهذه المناسبة، نشيد بالدور العظيم الذي تقوم به قواتنا المسلحة وجنودنا البواسل الساهرون على أمن دولتنا، حتى يعيش كل مواطن ومقيم وزائر في سلام واطمئنان، ونقول لهم شكراً حماة الوطن، أنتم فخر الإمارات، ودرعها الحصين أدامكم الله ذخراً للوطن».

وأضاف معالي الطاير: «إذ نجدد ولاءنا لهذا الوطن وقواته المسلحة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإننا ندعو المولى عز وجل، أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم عائلاتهم وذويهم الصبر والسلوان».

مبادئ وقيم

من جانبه، أكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن جنود الإمارات المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، عكسوا أنبل وأسمى المبادئ والقيم التي تأسست عليها دولة الإمارات، وكانوا أيادي الوطن التي امتدت بالخير، وحققت التنمية، وضربت أروع الأمثال في الإنسانية، خلال عملها في اليمن الشقيق.

وقال المرر: «إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، قدمت خيرة أبنائها من أجل مساندة الشعب اليمني الشقيق، وتقديم يد العون من خلال مشاريع تنموية وإنسانية رائدة، ستظل خالدة في ذاكرة الشعبين، لتعكس إرث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وأضاف: «لا يسعنا اليوم إلا أن نعبّر عن فخرنا واعتزازنا بجنود الإمارات البواسل، وأبناء الوطن الذين كانوا خير سفراء لقيادة وشعب الإمارات في اليمن، ورسخوا ببطولاتهم، من خلال عملية إعادة الأمل، بجانب إخوانهم في قوات التحالف، أعظم المواقف، بأعمالهم الإنسانية التي ستبقى علامة مضيئة في تاريخ المنطقة، ومحفزةً على المزيد من جهود التنمية لتحقيق الاستقرار ونهضة شعوبها».

فخر

من جانبه، تكلم عبد الرحمن محمد النعيمي مدير دائرة البلدية والتخطيط بعجمان: «أهلاً بجنودنا في حضن الوطن، لا توجد كلمات كافية لوصف فخرنا وتقديرنا لما بذلوه من تضحيات، للحفاظ على أمن الدولة واستقرارها، رجال قدموا أرواحهم ثمناً في سبيل إحقاق الحق في ساحات البطولة وميادين الواجب، ليسطروا تاريخاً مشرفاً لأبناء الإمارات، ونعاهد أرواح شهدائنا المخلصين الأوفياء، بأننا لن ننساهم، وسنبقى مقدرين لتضحياتهم».

ملحمة إنسانية

أيضاً أكد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، أن أبطال القوات المسلحة المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، سطروا بسواعدهم ودمائهم وأرواحهم ملحمة إنسانية متميزة، أسهمت في أمن اليمن وإعماره، مشيراً إلى أن إعادة الأمل، شكلت مهمة إنسانية رائعة في الدفاع عن الحق والشرعية.

وقال معاليه إن دولة الإمارات دعمت، وبشكل مباشر، ترميم البنية التحتية، وإعادة الخدمات الأساسية، مجسدة مبدأ يد تبني ويد تحمل سلاح الحق ونصرة المظلوم.

وأضاف أن تأهيل المستشفيات وبناء المدارس وإنشاء الطرق، كانت في صلب برامج الدعم الإماراتية لليمن، مشيراً إلى أن الهيئات والمؤسسات الدولية، تقدر هذه الإسهامات التي تجاوزت في سخائها كافة المعايير المتعارف عليها. كما عبّر الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن الفخر بجنودنا البواسل «الصقور المخلصين»، المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، دفاعاً عن الحق ونصرة للأشقاء، وحفاظاً على أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً أن كل جندي من جنودنا البواسل، هو أيقونة للإخلاص والولاء والإنسانية، ونموذج وطني يتجلى أمام المجتمع بكافة شرائحه.

وأكد الدكتور الشامسي أننا في كل يوم يزداد فخرنا بأبناء هذا الوطن العظيم، الذي أرسى نهجه الإنساني، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.