تطبيق «الاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي ورئيس المجلس القضائي بالإمارة، وبناءً على تعليمات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، طبقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة «منظومة الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، والمنصة الرقمية لخدمات الربط الإلكتروني» بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين دائرة النيابة العامة، ودائرة محاكم رأس الخيمة، للسير قدماً في تطبيق المنظومة على النطاق الجغرافي لإمارة رأس الخيمة، كأول وحدات تنظيمية، للحد من نقل نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، ومراكز التوقيف.

وأوضح اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، خلال اجتماعه مع فريق عمل اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية بوزارة الداخلية، المكلف بتطبيق (منظومة الاتصال عن بعد والمنصة الإلكترونية)، بأن هذا المشروع يتيح لقيادات الشرطة والنيابات والمحاكم، تبادل المعلومات بفعالية وكفاءة عالية، ما يسهم في الوصول إلى أعلى مستويات الدقة في الخدمات المقدمة والتسهيل على المراجعين، كما تسهم المنصة الإلكترونية في توفير بيانات ومعلومات دقيقة، ويحقق مرونة إتمام الإجراءات في الاستعلام والتعديل والإدخال لمختلف الإجراءات المشمولة بها، بالإضافة إلى الإسهام في القضايا الجزائية والاتصال عن بعد، وتوفير قاعدة شمولية من البيانات للمتعاملين وتوحيد البيانات وتحديثها لدى كافة الأطراف المعنية، والبت في القضايا الجزائية المختلفة.

وأضاف قائد عام شرطة رأس الخيمة أن (منظومة الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، والمنصة الرقمية لخدمات الربط الإلكتروني) بين وزارة الداخلية والنيابات ومحاكم رأس الخيمة، يأتي ضمن التعاون المشترك بين الوزارات الاتحادية والمحلية في مختلف الأصعدة تحقيقاً لإستراتيجية حكومة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في التخلص من الإنجاز الورقي للأعمال والانتقال إلى أحد تطبيقات الحكومة الإلكترونية بما يحقق دقة في المعلومات وتوفير الجهد والوقت على المستفيدين من هذه الخدمات.

وتنص منظومة الاتصال على وضع ضوابط ومعايير بين كافة الجهات لتنظيم وتوضيح الإجراءات والمسؤوليات والصلاحيات الفنية والإدارية لعملية الربط بين الجهات في إطار توفير بيئة آمنة تتيح للجميع، تبادل المعلومات بفعالية وكفاءة عالية بما يضمن استمرارية تعزيز الأنظمة بينهم.