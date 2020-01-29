«زايد الإنسانية» تقدّم العلاج لـ500 مريض باكستاني

المصدر: أبوظبي - البيان

دشن أطباء الإمارات أولى حملات مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية لعام 2020 لعلاج الفقراء في القرى الباكستانية لتخفيف معاناتهم وتقديم الخدمات الصحية، تحت شعار «على خطى زايد»، إذ تستهدف الحملة الوصول لـ500 مريض يومياً من الفقراء من مختلف الفئات العمرية، وتوفير احتياجاتهم من الخدمات الصحية والأدوية مجاناً.

وتأتي الحملة امتداداً لحملات برنامج إماراتي باكستاني يستمر 3 سنوات، ويأتي بمبادرة إنسانية مشتركة من زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية، وبالشراكة مع المؤسسات الباكستانية الحكومية والخاصة وغير الربحية وبالتنسيق مع سفارة الإمارات بباكستان.

وشهد حفل افتتاح الحملة الجديدة الدكتور سالم الخديم الظنحاني، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى كراتشي، إذ أشاد بمبادرة زايد العطاء وجهود الكوادر الطبية المشاركة والجهات الداعمة للبرنامج، مؤكداً أهميته بتقديم أشكال الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للمرضى الفقراء والمحتاجين.