برنامج الشيخة فاطمة للتطوع يدشن المستشفى الميداني لعلاج العمال برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

دشن برنامج الشيخة فاطمة للتطوع المستشفى الميداني المخصص لعلاج العمال في رأس الخيمة، بإشراف أطباء الإمارات من المتطوعين في برنامج الإمارات للقيادات التطوعية الشابة.

وتشارك في هذه المبادرة مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية ومبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية وجمعية إمارات العطاء.

وتضمن حفل الافتتاح تفقد الوحدات الميدانية للمستشفى المتنقل والتي تشمل وحدة للاستقبال ووحدة للتصنيف ووحدة للطوارئ وعيادات متخصصة ومختبراً وصيدلية متحركة في منظومة متكاملة لتقديم حلول طبية ميدانية متنقلة.

كما تم خلال حفل الافتتاح تكريم الشباب من أطباء الإمارات من المتطوعين في برنامج القيادات الإماراتية التطوعية الشابة، تثميناً لدورهم في إثراء الحركة التطوعية في دولة الإمارات.

مبادرات

وأكدت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تحرص على تبني المبادرات المبتكرة والهادفة إلى تمكين الشباب في خدمة المجتمع استكمالاً لنهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أرسى هذه المبادئ، ووضعها موضع التنفيذ، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأضافت أن المستشفى الميداني المتنقل للعمال يقدم خدمات تطوعية تشخيصية وعلاجية ووقائية بالقرب من أماكن إقامة العمال وفي المدن العمالية المختلفة في إمارة رأس الخيمة وفق أرقى المعايير العالمية.

وأكدت أن المرحلة التشغيلية الأولى حققت نجاحاً كبيراً في تشخيص العديد من الحالات المرضية وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمئات من العمال في إمارة رأس الخيمة ومختلف إمارات الدولة وفق خطة استراتيجية للوصول إلى آلاف العمال لزيادة وعيهم الصحي والجسدي والذهني في إطار تطوعي ومظلة إنسانية انسجاماً مع الروح الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد وامتداداً لجسور الخير والعطاء لأبناء الإمارات أبناء زايد الخير.

حلول

من جهتها أكدت سمية حارب السويدي، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة أن مستشفى الإمارات الميداني للعمال قدم حلولاً ميدانية للمشكلات الصحية العمالية.

وأكدت أن المستشفى الميداني التطوعي للعمال مجهز من الداخل بالأدوات والأجهزة والأطباء، لتقديم خدمات علاجية واستشارية، وحقق إنجازات كبيرة في المرحلة التشغيلية الأولى، برفع الوعي واكتشاف حالات مرضية لم تكن معروفة لأصحابها.

وأشارت إلى أن المستشفى الميداني المتحرك يتضمن حافلات طبية متطورة، تشمل وحدة للاستقبال ووحدة للعيادات ووحدة مختبر ووحدة صيدلية، إضافة إلى وحدة للدعم اللوجستي والفني، بإشراف طاقم من الأطباء والاختصاصيين المتطوعين لإجراء الفحوص والتشخيص ووصف العلاج مجاناً.

600

استطاع المستشفى الميداني في يومه الأول علاج ما يزيد على 600 من العمال من مختلف الجنسيات بإشراف 35 من أطباء الإمارات من العاملين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة، إضافة إلى كادر تمريضي وفني وإداري ومشاركة فعالة من منتسبي الشرطة المجتمعية في إمارة رأس الخيمة.

وسيشكل المستشفى إضافة إلى الخدمات المميزة التي تقدمها مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة من خلال القدرة على الوصول بالخدمات التخصصية للعمال في أماكن عملهم وتجمعاتهم السكنية في مبادرة غير مسبوقة تعكس الاهتمام الكبير بفئة العمال.