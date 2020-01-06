سائق اجرة يهتك عرض راكبة ويبرر : فعلت ذلك لاسعادها!

المصدر: دبي-رامي عايش

"شر البلية مايضحك" مثل ينطبق على سائق سيارة اجرة، هتك عرض راكبة اوروبية كانت تجلس على المقعد المجاور له وقد غلبها النوم، اثناء توصيلها من امام فندق، الى مقر سكنها، ولما تم استجوابه امام الشرطة عن الواقعة بموجب بلاغ فحجته المجني عليها، أجاب بانه فعل ذلك لإسعادها.

تفاصيل الواقعة ساقتها النيابة العامة امام محكمة الجنايات في دبي اليوم، متهمة السائق بهتك عرض الراكبة بان غافلها بينما كانت نائمة على المقعد في وقت متأخر من الليل، واستطال بيديه اليها، بعد ان بعد ان فصل اسلاك الكاميرا الخاص بقمرة المركبة، وتوجه الى طريق مظلم كان خاليا من المارة والاضاءة وفق ما جاء في ملف التحقيق، قبل ان تستيقظ المجني عليها وتصرخ في وجهه مستنكرة فعلته الدنيئة.

وأفادت المجني عليها النيابة العامة، بان السائق قاد المركبة بعد الاعتداء عليها متوجها بها الى وجهتها، وانه حاول استعطافها وطلب السماح منها راجيا منها عدم ابلاغ الشرطة، الا انها رفضت ذلك بالرغم من انه اخبرها ان بإمكانه ابلاغ الشرطة عنها بعد ادعى لها بانها كانت تحت تأثير المشروبات الكحولية".

وأضافت المجني عليها انها تواصلت مع الجهة المشغلة للسائق فور وصولها مقر سكنها وزودتها برقم لوحة المركبة ثم توجهت بعد ذلك الى مركز الشرطة لفتح بلاغ في الواقعة.