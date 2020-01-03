حمد المدفع يتفقد الأرشيف الوطني ويطّلع على عمل مختبر الترميم

المصدر: أبوظبي - وام

تفقّد حمد عبد الرحمن المدفع، الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني، مركز الحفظ والترميم التابع للأرشيف الوطني، واطلع على المستودعات الكبيرة المؤهلة بأحدث التقنيات، وأرقى الممارسات المتبعة عالمياً في حفظ الوثائق التاريخية التي تحوّلها الأرشيفات الحكومية في الدولة إلى الأرشيف الوطني.

وتفقّد المدفع، يرافقه الدكتور عبد الله محمد الريسي، المدير العام للأرشيف الوطني، أيضاً مختبر الترميم الذي يعمل على ترميم وحفظ الوثائق التاريخية المهمة المشرفة على التلف وفق أحدث الممارسات العالمية.

وأكد أن النجاح الذي يحققه الأرشيف الوطني في إنجازاته بشكل عام، وفي مركز الحفظ والترميم خاصة، هو بفضل الدعم المستمر والتوجيهات السديدة والاهتمام الدائم من قِبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالإرث الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبجهود القيادة الحكيمة وإنجازاتها على صعيد تطور الوطن وازدهاره الذي ستظل هذه الوثائق تحفظه للأجيال.

وأشاد بدور مركز الحفظ والترميم في الحفاظ على الرصيد الوثائقي للدولة، وبدور الأرشيف الوطني بشكل عام في حفظ تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي.