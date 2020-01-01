50 % انخفاض أسعار الأسماك في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - أسامة أحمد

شهد سوق الأسماك في أم القيوين الأسبوع الجاري تدفق الصيد الوفير وزيادة عدد القوارب الواردة خلال فترتي الصباح والمساء بمعدل 400 قارب محملة بأنواع الأسماك المختلفة يومياً، إضافة لتوفر الأسماك المستوردة من الخارج، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة بلغت 50%.

وأرجع العاملون في السوق زيادة حصيلة الصيد إلى تحسن حالة الجو وعدم اضطراب البحر، مشيرين إلى إقبال المستهلكين خاصة خلال العطلات لشراء الأسماك.

وتوقع مراقبون انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 60% في غضون الأيام المقبلة في ظل توفر كميات كبيرة من الصيد وعطلة الدوائر الحكومية في أم القيوين للعام الجديد على مدار يومين تتيح للصيادين الخروج ورفد السوق بكميات كبيرة من الأسماك، لافتين إلى أن بعض الصيادين غير متفرغين للمهنة ويعملون في وظائف أخرى.

وفرة المعروض

وأكد جاسم حميد غانم رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين في أم القيوين، أن حركة السوق ممتازة، والدخل الذي يجنيه الصياد جيد نتيجة وفرة الصيد على مدار اليوم.

حيث تتوفر جميع أنواع الأسماك الطازجة، لافتاً إلى أن نسبة 90% من الأسماك في سوق أم القيوين محلية وتتم عملية الدلالة للأسماك خلال فترتي الصباح والمساء، ويشهد السوق إقبال الجمهور من المناطق الأخرى بسبب انخفاض الأسعار وتوفر الأسماك الطازجة.

وذكر أن السوق يتأثر بعملية العرض والطلب، فالأسعار خلال الأسبوع الجاري انخفضت بنسبة 50% عن الأسبوع الماضي الذي شهد تقلبات في الطقس نتج عنها عدم خروج الصيادين للبحر وانخفاض نسبة الأسماك التي وردت إلى السوق، مشيراً إلى أن السوق يعمل منذ الفجر إلى موعد صلاة الظهر وخلال فترة المساء عقب صلاة العصر.

وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمستهلكين لشراء الأسماك في الأوقات التي تناسب ظروفهم العملية.

ونوه إلى أن الجمعية تعمل من أجل تهيئة الظروف المناسبة للصيادين لممارسة مهنة الآباء والأجداد وتوفير كل الدعم لهم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على حركة وانتعاش السوق وتوفر الأسماك ويستفيد الجميع من الأسعار المناسبة.

إقبال

وقال سعيد خليفة، من كبار الصيادين، إن سعر الكيلو للسمك الخباب ما بين 40 إلى 45 درهماً، والهامور من 40 إلى 50 درهماً، والكنعد 20 درهماً، مؤكداً زيادة كميات الأسماك الواردة إلى السوق يومياً.

ولفت إلى إقبال الجمهور على الشراء خلال فترتي الصباح الباكر والمساء، وأن الأسعار الحالية في متناول جميع شرائح المجتمع مقارنة بالأسبوع الماضي، الذي شهد تضاعف الأسعار نتيجة تقلبات الطقس وعدم خروج الصيادين.

وأفاد شناص موسى، بائع أسماك، بأن الأسبوع الجاري يشهد تدفق كميات وفيرة من الأسماك وخروج معظم القوارب، حيث يستقبل السوق كميات كبيرة من الأسماك الطازجة.

وأشار إلى أن انخفاض الأسعار يشجع المستهلكين على الشراء وزيارة سوق السمك بصورة مستمرة، ما يحقق الفائدة للصيادين والتجار وينعش الحركة التجارية في السوق، منوهاً إلى أهمية استقرار الأسعار لفائدة الجميع.

وأوضح أن سعر الكيلو من السمك الشعري بلغ 20 درهماً، والجشي 20 درهماً، و الصافي 25 درهماً، والهامور وصل إلى 50 درهماً لندرته مقارنة بالأسماك الأخرى.