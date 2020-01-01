«كهرباء دبي» تشيد بعلاقات التعاون مع سنغافورة

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مكتبه، صامويل تان، سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهام عمله الدبلوماسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد رحب سعيد محمد الطاير، في بداية اللقاء، بصامويل تان، مشيداً بالعلاقات المميزة والتعاون الوثيق الذي يجمع بين جمهورية سنغافورة ودولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية المقبلة.

من جهته، تقدّم تان بالشكر إلى سعيد الطاير للتعاون المثمر من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي مع سفارة جمهورية سنغافورة والشركات السنغافورية العاملة في الدولة.