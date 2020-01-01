مكتوم بن محمد: سنسعى لإبهار العالم في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - البيان

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، شعب الإمارات بمناسبة حلول العام الجديد 2020، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عام رخاء وازدهار وسلام لنا وللعالم أجمع.

إنجازات

وقال سموه في تغريدات عبر «تويتر»: «أهنئ شعب الإمارات بمناسبة حلول العام الجديد 2020 وأسأل المولى عز وجل أن يجعله عام رخاء وازدهار وسلام لنا وللعالم أجمع. نستعد في هذا العام لتحقيق الكثير من الإنجازات بإذن الله، وذلك في ظل رؤية والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيه أخي سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم».

تنافسية

وأضاف سموه: «سنسعى لإبهار العالم في إكسبو 2020 دبي، وسنجعله بداية لدورة اقتصادية أخرى متنامية نعمل من خلالها على تعزيز تنافسية دبي الاقتصادية وتعزيز موقعها كمركز للابتكار في العالم.

متفائلون بما يحمله العام الجديد من فرص والتي سنعمل جاهدين لتحويلها لمكتسبات عظيمة ونجاحات غير مسبوقة».

وتابع سموه: «سنواصل عملنا الحكومي في دبي في ضوء #عام_الاستعداد_للخمسين وسنبذل الجهد في سبيل تحقيق رؤية الإمارات للخمسين عام القادمة. نعيش اليوم في رغد بناء تم تأسيسه قبل نصف قرن. وعليه، نحمل على عاتقنا أمانة للجيل القادم بأن نؤسس لسعادته ورفاهه كذلك. وستبقى وحدتنا أساساً لقوتنا وتطورنا».

