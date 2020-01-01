حمدان بن محمد: 2020 محطة استثنائية في مسيرة دبي والإمارات

المصدر: دبي - البيان

توجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بالدعاء إلى الله عز وجل أن يكون عام 2020 عام خير على قادتنا وشعبنا ووطننا الغالي ولأمتنا وللبشرية جمعاء.

وأكد سموه أن عام 2020 سيكون محطة استثنائية في مسيرة دبي والإمارات.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «ساعات ونودع 2019 ونستقبل 2020، نسأل الله أن يكون عام خير على قادتنا وشعبنا ووطننا الغالي ولأمتنا وللبشرية جمعاء. 2020 سيكون محطة استثنائية في مسيرة دبي والإمارات.

على الأرض سنستضيف العالم في إكسبو 2020 وفي الفضاء طموحات شعبنا وهمة شبابنا ستأخذنا في رحلة تاريخية إلى المريخ».

* سموه: نسأل الله أن يكون عام خير على قادتنا وشعبنا ووطننا الغالي ولأمتنا وللبشرية جمعاء