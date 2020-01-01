«دار البر» توزع 205 معاطف شتائية على العمال في دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمعية دار البر مبادرة إنسانية جديدة بالتعاون مع شركة «جست كلين» الكويتية، وزعت خلالها 205 معاطف شتائية على شريحة العمال ذوي الدخل المحدود في دبي، بهدف توفير ملابس خاصة بفصل الشتاء البارد، وتمكينهم من حماية أنفسهم من البرد.

وأبرمت جمعية دار البر، في وقت سابق، اتفاقية مع «جست كلين»، تقضي بإطلاق سلسلة من المبادرات الخيرية داخل الدولة، بتبرع من الشركة الكويتية، بواقع 4 مبادرات في العام، وبمعدل مبادرة إنسانية كل 3 أشهر، وشملت خلال المراحل الماضية توزيع برادات مياه، وتوزيع القرطاسية المدرسية، وإقامة إفطار للصائمين خلال شهر رمضان، وتوزيع وجبات غذائية على المحتاجين.

وأوضح الدكتور هشام الزهراني، نائب رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية في «دار البر»، أن الجمعية وزعت المعاطف الشتائية على سكنات العمال بمنطقة المحيصنة في دبي.