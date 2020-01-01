أنور قرقاش: 2019 مميز ونتطلع إلى 2020 بكل ثقة

المصدر: دبي - البيان

وصف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، 2019 بالسنة المميزة لما حققته الإمارات خلالها من إنجازات، مؤكداً معاليه أن الإمارات تتطلع إلى عام 2020 بكل ثقة.

وقال معاليه عبر «تويتر»: «ونحن نودّع عاماً ونستقبل آخر جديداً يحق لنا أن نفخر بما حققته الإمارات. سنة مميزة مرت سريعاً شهدت تعميق قيم النجاح وانطلاقنا إلى الفضاء، وتعزيز موقعنا الريادي في مجالات عديدة: إنسانية، وقِيَميّة، واقتصادية».

وأضاف معاليه: «وفي ظل التحديات الإقليمية المحيطة لعبت الإمارات بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء دوراً مبدئياً ببوصلة عربية. دأبُها على الدوام السعي إلى تعزيز الاستقرار والازدهار عبر نموذجها الوطني الناجح ورؤيتها الطموحة والتنافسية».

قيادة طموحة

وتابع معاليه: «نتطلع إلى 2020 بكل ثقة. تقودنا قيادة واعية وطموحة تقود مسيرة خيّرة ترسم لنا الطريق. وفي عام الاستعداد للخمسين نعمل جميعاً على ترسيخ موقع الإمارات العربي والعالمي عبر تعزيز وتوطيد أسسه الحالية، وتطوير إمكانياته المستقبلية».