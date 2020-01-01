شاهد .. احتفالات 2020 تنير سماء الشارقة

احتفلت واجهة المجاز المائية، إحدى الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، باستقبال العام الميلادي الجديد 2020 بعرض ضخم للألعاب النارية تشارك فيه زوارها وسكان الإمارة فرحة العام الجديدة.
الألعاب النارية على واجهة المجاز في #الشارقة#2020NewYear #سنة_جديدة_2020 #السنة_الجديدة_2020 #احتفالات_رأس_السنة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RW9ne0t90F— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
الألعاب النارية تضيء سماء #الشارقة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
#2020NewYear
#سنة_جديدة_2020
#السنة_الجديدة_2020
#احتفالات_رأس_السنة
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/S62aGoLjNf
جانب من الاحتفالات والألعاب النارية في واجهة #المجاز في #الشارقة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
تصوير - علي الزكري#2020NewYear#سنة_جديدة_2020#رأس_السنة_في_دبي #احتفالات_رأس_السنة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GTpx342hhv