شاهد .. احتفالات 2020 تنير سماء الشارقة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

احتفلت واجهة المجاز المائية، إحدى الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، باستقبال العام الميلادي الجديد 2020 بعرض ضخم للألعاب النارية تشارك فيه زوارها وسكان الإمارة فرحة العام الجديدة.

 

كلمات دالة:
  • الشارقة،
  • رأس السنة،
  • العام الجديد،
  • احتفالات ،
  • ألعاب نارية
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