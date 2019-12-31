جواز السفر الإماراتي «جواز العقد»

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

وصف التقرير السنوي لعام 2019 الذي أصدرته شركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية التي تدير مؤشر «باسبورت إندكس».

جواز السفر الإماراتي، بـ«جواز العقد»، فمنذ عام 2010 حصد الجواز ما مجموعه 111 إعفاءً من التأشيرة المسبقة، معظمها في الأعوام الثلاثة الأخيرة، مع زيادة كبيرة في نسبة قوة الجواز بلغت 161% ليتألق في المركز الأول كأقوى جواز سفر في العالم .

ويحقق الرقم القياسي في عدد الإعفاءات والذي بلغ 179 دولة (180 دولة بعد تحديث جمهورية كيربياتي التي أعفت الجواز الإماراتي من التأشيرة في 23 أكتوبر 2019).

مبادرة

وأشار التقرير إلى أنه منذ بدء مبادرة قوة الجواز في عام 2017، التي أطلقتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وثّق المؤشر العالمي عن كثب رحلة الصعود المثيرة والتقدم الهائل للجواز الإماراتي نحو القمة الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ المؤشر، حيث تمكن الجواز الإماراتي من الوصول للقمة في نهاية عام 2018 متخطياً طموح المبادرة بثلاث سنوات كاملة.

وفي الوقت نفسه حافظ على مكانته في القمة وأضاف خلال عام 2019 نحو 12 نقطة إعفاء جديدة (13 نقطة بعد تحديث جمهورية كيربياتي) ليصبح ارتقاء الجواز الإماراتي نحو القمة العالمية أحد أكثر الأمثلة إثارة للاهتمام وتحقيق هدف وطني ناجح بكل اقتدار.

اتجاهات جديدة

وذكر التقرير أنه خلال العقد الماضي شهد العالم ظهور العديد من الاتجاهات الجديدة من الإنجازات والسقوط لبعض جوازات السفر العالمية، فلم تكن أقوى جوازات السفر في العقد الماضي جوازات أوروبية، كما أنها لم تكن أمريكية، حيث كشف مؤشر (Passport Index) اتجاهات ونتائج جديدة ومذهلة، فعلى مدى السنوات العشر الماضية انتقلت الدول الإفريقية بسرعة من أدنى قاع التصنيف، وبقيت العديد من الدول داخل الاتحاد الأوروبي مستقرة في القمة.

وأوضح التقرير أن العالم انفتح بشكل كبير في العقد الماضي، فبحسب أرماند آتون، مؤسس ورئيس «آرتون كابيتال»، تقدر قيمة الانفتاح العالمي الحالي في الوقت الفعلي بـ 21.360 درجة.

وإذا سافرت كل دولة من دول العالم الـ 198 بحرية إلى دول أخرى، فإن درجة الانفتاح المطلقة ستعادل 39.601 درجة، ما يشير إلى أن 54٪ من عالمنا هو في الواقع مفتوح في عام 2019 ويستمر في النمو عاماً بعد عام.

وأضاف التقرير أنه ليس من المستغرب أن تكون جوازات سفر المملكة المتحدة والدنمارك والسويد وفنلندا وألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا وإيطاليا وهولندا من بين أفضل 5 جوازات سفر على مدار العقد الماضي، كما انضمت دول أخرى مثل اليابان وسنغافورة إلى الاتفاقية، لكن هذه القائمة التي تضم جميع دول الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ هي الوحيدة التي بقيت قوية ومستقرة في القمة.

هبوط

وبينما سيطر جواز المملكة المتحدة في عام 2010 على أعلى قائمة المؤشر، فبحلول عام 2019 هبط إلى المركز الخامس، حيث تشاركت في ترتيبها الجديد مع كندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى خمس دول أوروبية أخرى، وربما يشهد جواز المملكة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إما عودة مجدها السابق، أو قد ينخفض أكثر، فيما شهد جواز السفر الأمريكي غياباً ملحوظاً عن القمة.

وذكر التقرير السنوي لـ«آرتون كابيتال» أنه في عام 2010 حصلت أنجولا على 42 درجة من نقاط التنقل والتي قفزت إلى 61 بحلول عام 2019، في حين حصلت الصين على 37 نقطة مذهلة للوصول إلى درجة التنقل إلى 80 دولة اليوم.

تحسن ملحوظ

وشهد أحد أكثر الاكتشافات الرائعة في العقد صعود الجوازات التي كانت في زيل القائمة في البلدان الإفريقية وأظهرت تحسناً ملحوظاً، بل تمكنت أيضاً من الانتقال من أسفل 10 مراكز خلال العقد الماضي إلى مستويات أعلى بما في ذلك أنجولا وبوروندي وجزر القمر وجيبوتي وغينيا الاستوائية.

وأوضح التقرير أن الجواز السوري أسقطته الحرب إلى المرتبة الثالثة كأضعف جواز سفر في العالم، لافتاً إلى أن معظم البلدان التي وقعت فيها الحروب تكون جوازات سفرها في أدنى نهاية الترتيب.

فيما ظلت كل من أفغانستان والعراق صاحبتي أضعف جوازي سفر على مدار الأعوام العشرة الماضية، مع استمرار الصراع المستمر منذ أوائل عام 2000، وكذلك البلدان التي واجهت اضطرابات طويلة، بما في ذلك إيران وكوريا الشمالية.

وتطرق التقرير إلى جواز المملكة العربية السعودية التي تعد من بين قائمة جوازات السفر الأسرع نمواً لعام 2019 مع 9 إعفاءات من التأشيرة، مشيراً إلى أن السعودية أعلنت رؤيتها الجريئة لتنمية وتنويع اقتصادها مع إطلاق مشروع «نيوم».

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