بالفيديو.. الدفاع المدني بعجمان يسعد زوجين باستخراج دبلة زواجهما من عمق البحر

الدفاع المدني بعجمان يسعد زوجين باستخراج دبلة زوجهما من عمق البحر نجح غواصو الفرقة البحرية بالإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان في إسعاد وإدخال البهجة إلى قلب زوجين من الجنسية العربية سقط خاتم الزواج من الزوجة بالخطأ في مياه البحر حيث كانا يتنزهان في مرسى الزوراء مارينا يوم أمس السبت، ولم يستطيعا استخراجه بسبب عمق وشدة برودة المياه، فبادرا بالاستغاثة بالدفاع المدني شارحين مشكلتهما، وعليه لبى الدفاع المدني الاستغاثة من خلال الفرقة البحرية التي سارعت إلى موقع الحدث ونجحت في استخراج الدبلة، بدقة ومهارة غواصين الفرقة البحرية تم ذلك خلال وقت وجيز من زمن الغطس. وأعرب الزوجان عن سعادتهما بالحصول على الخاتم، الذي يعد لهما ذكرى خاصة بحياتهما، شكرين فرق الإنقاذ البحري على جهودهم المبذولة. وأكد العميد عبدالعزيز علي الشامسي المدير العام بالدفاع المدني عجمان أن الادارة تستجيب وتلبي النداء لكل الحالات الإنسانية في أي وقت، مشيراً إلى أن الدفاع المدني يولي مثل هذه الحالات أهمية خاصة، حيث تؤكد مثل هذه الاستغاثات من المواطنين والمقيمين ثقة كبيرة من أفراد المجتمع بالخدمات التي يقدم الدفاع المدني، داعياً الجميع بالمبادرة وعدم التردد بالتواصل مع الدفاع المدني عند كل طارئ على هاتف الطوارئ 997 . #الدفاع_المدني _الإعلام_الأمني #ajman997 #moiuae

