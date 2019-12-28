اختتام المخيم الكشفي الخليجي بمحمية المرموم اليوم

المصدر: دبي - وام

قدمت محمية المرموم في دبي نموذجاً عالمياً بارزاً في مجال الحفاظ على البيئة ودورها في الحياة المعاصرة.

وذلك خلال فعاليات المخيم الكشفي الخليجي الذي يختتم اليوم في المحمية، وذلك تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس جمعية توعية ورعاية الأحداث في دبي.

يشارك في المخيم - الذي استمر أربعة أيام - جمعيات الكشافة في كل من السعودية وسلطنة عمان والكويت والإمارات إلى جانب الأردن، ويأتي تطبيقاً للدور الإيجابي الذي تلعبه الحركة الكشفية في مجال البيئة والمساهمة في التوعية والاهتمام بالحياة الطبيعية في محمية المرموم بدبي.

تضمنت فعاليات المخيم «الورشة الوطنية للكشفية وأهداف التنمية المستدامة» التي نظمتها جمعية الإمارات الكشفية بالتعاون مع الإقليم الكشفي العربي، بهدف تنمية قدرات القيادات الشابة وتعريفهم بأهداف التنمية المستدامة، ودور الحركة الكشفية في تحقيقها، وتم خلالها مناقشة السياسة التاريخية للتنمية المستدامة والتعريف بأهدافها.

وذلك بمشاركة القائد رفعت السباعي نائب المدير الإقليمي الكشفي العربي. وعقدت مفوضية كشافة دبي خمس ورش عمل على هامش المخيم خصصت الأولى لـ«الكشفية وأهداف التنمية المستدامة»، والثانية حول «إطار عالم أفضل»، وركزت على تطوير كفاءات الشباب ليصبحوا مواطنين نشطاء عالميين..

فيما جاءت الورشة الثالثة تحت عنوان «أفكار الذكاء الاصطناعي»، والورشة الرابعة بعنوان «راديو المرموم»، والتي تعلم خلالها الكشافة والجوالة التخاطب باستخدام أجهزة الراديو اللاسلكية في الخلاء وطريقة استخدامها.. بينما كانت الورشة الخامسة حول «التصوير البيئي الفوتوغرافي».