22 ديسمبر بداية فصل الشتاء فلكياً في الإمارات

المصدر: وام

قال إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية إن فصل الشتاء في الإمارات يبدأ فلكيا يوم الأحد 22 ديسمبر الجاري في تمام الساعة 8:19 صباحاً ويستمر قرابة 89.9 يوما لغاية 21 مارس المقبل حيث يدخل فصل الربيع فلكيا .

وعند بداية الفصل يبلغ طول الليل ذروته في النصف الشمالي من الأرض ويكون طول النهار أقصر ثم يزداد طول النهار تدريجيا حتى يتساوى الليل بالنهار ذروته عند بداية الربيع وميل الشمس عند الزوال عن السمت «وسط السماء» حيث يكون بحدود 41 درجة فوق الأفق الجنوبي في بداية الفصل ومع نهايته يصل الميل إلى حدود 65 درجة وذلك هنا في الإمارات وقت الظهر .

وخلال ليالي الشتاء تشاهد في أمسيات بداية الشتاء المجموعات النجمية «ذات الكرسي» في الجهة الشمالية الغربية من السماء «الصياد أو الجبار» في الجهة الجنوبية الشرقية من السماء و«التوأمين» في الجهة الشرقية من السماء و «الثور» مائلا في وسط السماء نحو الجهة الشرقية ويبدأ «المربع الخريفي والفرس المجنح» بالظهور بوسط السماء مائلا إلى الجهة الغربية.

أما القمر فهو يولد محاقا ثلاث مرات في هذا الفصل في 26 ديسمبر ، 25 يناير ، 23 فبراير ،أما البدر فيكون في هذا الفصل في الأيام 10 يناير ، 9 فبراير ،9 مارس مع الأخذ في الاعتبار بان أوقات المد والجزر تعتمد على مكان القمر والشمس وكذلك منسوب المد والجزر.

وسيكون هناك كسوف حلقي مميز تشهده الامارات ومناطق من الجزيرة العربية صباح يوم الخميس 26 ديسمبر الجاري.

أما الظواهر الكونية الأخرى فسنشاهد زخات من الشهب تهطل في هذا الفصل مكونة عروضا سماوية رائعة واهم هذه الزخات «العوائيات» قوية بحدود 120 شهابا في الساعة بحدود 4 يناير.

وبرودة الطقس ستكون في أوجها في منطقة الجزيرة العربية خلال الفترة من منتصف شهر ديسمبر وحتى منتصف شهر فبراير فيما يبدأ ارتفاع درجات الحرارة واعتدال الطقس مع منتصف شهر مارس لتكون درجات الحرارة العليا خلال الفترة من بداية نوفمبر وحتى نهاية مارس دون 30 درجة مئوية ودرجات الحرارة الدنيا دون 18 درجة وقد تنزل دون 10 درجات مئوية في المناطق الواقعة في العمق الصحراوي والمرتفعات الجبلية خلال يناير /كانون الثاني/ إلى منتصف فبراير و تكون دون 5 درجات مئوية في العمق الصحراوي وسط الجزيرة العربية فيما تتدنى دون الصفر المئوي في الأطراف الشمالية من الجزيرة العربية .

ويكون معدل درجة الحرارة في بداية الفصل 12 درجة في الحد الأدنى و25 درجة في الحد الأقصى عند بداية الفصل ثم تزداد سخونة الجو حتى تصل الحرارة إلى 15 درجة و28 درجة في منتصف الفصل وتصل عند نهايته إلى 18 درجة 32 درجة. وتكون الرياح نشطة وتهب فيه بعض العواصف و البحر متقلب يسكن حينا ويثور أحيانا أخرى.

أما معدل الأمطار فيتجاوز 80 مم أي ما يزيد على 75 بالمئة من مجموع الأمطار الهاطلة وتهب في هذا الفصل العواصف الشمالية والغربية.

وتزدان المراعي في هذا الفصل وتكسوها الخضرة وتظهر الكمأة والأعشاب المختلفة في البراري وعلى سفوح الجبال وينضج النبق وكذلك الحمضيات والجوافة و التوت ويطلع طلع النخيل كما عرفت العرب التبدي أو الخروج إلى البادية و المكوث فيها عدة أيام خلال الفترة من مطلع نوفمبر وحتى نهاية مارس حيث تكون الأجواء معتدلة في عموم شبه الجزيرة العربية و يميل الناس في هذه الفترة من العام للخروج إلى المناطق الطبيعية كالمناطق البرية والجبلية وحتى الحدائق المفتوحة في المدن كما يميل الناس إلى ممارسة الرياضات الخارجية والتنزه والتبدي "أي الإقامة في البادية لعدة أيام".