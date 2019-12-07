التطعيم قبل الحمل يحمي الأطفال من أمراض العيون

المصدر: دبي - البيان

حذّر الدكتور هاني سكلا، استشاري طب وجراحة العيون في مستشفى دبي، من الأمراض التي تصيب الحامل أثناء فترة الحمل التي قد تنتقل إلى الجنين وتؤدي إلى إصابته بأمراض العين الخطرة، ومنها: الجدري، وهو من الأمراض التي قد تصيب الحامل وتختلف خطورته تبعاً لعدد أسابيع الحمل، وأهم أعراضه فقدان بصر الجنين.

وأضاف: «هناك أمراض أخرى، مثل الهربس والهربس التناسلي، ويؤديان إلى ضعف البصر أو إصابة الطفل بالعمى، وهو نوع من الفيروسات يحملها 30% من البشر، ويؤدي تكرار الإصابة بهذا الفيروس إلى حدوث عتمات دائمة بالقرنية تنتهي بفقدان بصر الطفل، إضافة إلى مرض القطط الذي يصيب الحامل إذا حدثت ملامسات بينها وبين براز القطط أثناء الحمل»، لافتاً إلى أن المرض يكون أكياساً أو تجمعات في أعضاء مختلفة، ومنها المخ، والعضلات، وشبكية العين، والكبد.

ولتفادي هذه الأمراض، نصح الدكتور سكلا الحوامل باتباع بعض العادات، مثل التطعيم قبل الحمل، وتناول الأغذية المفيدة، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وخاصة اليدين، والابتعاد عن الأشعة الضارة والأماكن الملوثة وزيارة الطبيب فور حدوث أي التهابات.

علاج

كما حذّر من علاج أمراض العيون أثناء الحمل، إذ يجب على كل سيدة تريد إجراء عمليات الليزك أن تنتظر إلى ما بعد الولادة، وذلك لأن نظر الحامل قد يتغيّر أثناء الحمل، وأمّا أمراض العيون الأخرى، فتكون طرق علاجها عن طريق القطرات التي لا تؤثر سلباً في الجنين، ولكنها كفيلة بمعالجة الالتهابات.

وأضاف: «في حال إصابة المرأة بمرض السكري، فمن الضروري إجراء فحص الشبكية لتحديد درجة اعتلال الشبكية السكري كل شهرين أثناء فترة الحمل، كما يجب فحص عيون الأطفال الذين يقضون فترات في الحاضنات، وذلك لأنّ الحضانات تؤثّر في شبكية العين بشكل كبير، وقد يتطلب العلاج استعمال الليزر لمنع حدوث انفصال في الشبكية، وعادة تكون المرأة الحامل حساسة تجاه بعض العوامل خلال فترة الحمل مثل الطقس والتعب وأمراض القدمين وغيرها، كما يمكن أن تصاب بأمراض تنتقل وراثياً إلى الجنين وتؤثر سلباً فيه».

وأوضح استشاري طب وجراحة العيون في مستشفى دبي أن هناك بعض أمراض العين الوراثية، ومنها مرض «إل سي إيه»، وهو اضطراب وراثي نادر يؤدي إلى اعتلال الشبكية، ويُفقدها القدرة على القيام بمهمتها، كما قد يضعف البصر بشدّة.