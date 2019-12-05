إطلاق القائمة الوطنية الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض في الدولة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة القائمة الوطنية الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض والمؤشر الخاص بها، حيث انتهت بشكل كامل من إنجاز المرحلة الأولى منها وتشمل تقييم حالة الثدييات والزواحف والبرمائيات في البيئة المحلية للدولة.

يأتي المشروع الذي بدأت الوزارة العمل عليه خلال العام الماضي، تنفيذاً لالتزامات الدولة نحو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، وتنفيذاً للاستراتيجيات والخطط الوطنية مثل الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050 والبرنامج الوطني للتكيف المناخي والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التي تم إصدارها عام 2014.

ويستهدف تقييم حالة الأنواع الحية الموجودة في الدولة وقياس فاعلية السياسات المطبقة للحفاظ عليها والاحتياجات والمتطلبات اللازمة للحفاظ عليها، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 الخاصة بالحفاظ على الأنواع الحية.

وخلصت نتائج المرحلة الأولى إلى تسجيل تراجع في مؤشرات انقراض الأنواع الحية من الثدييات في البيئة المحلية للدولة بنسبة 2.97% خلال الفترة من 1996 حتى 2018، حيث كانت قيمة مؤشر القائمة الحمراء 0.61 وارتفعت إلى 0.63، عازية هذا التحسن إلى الجهود المكثفة التي بذلتها الدولة ومنها زيادة أعداد المحميات الطبيعية، وإطلاق العديد من برامج الإكثار للحيوانات المهددة بالانقراض.

أولوية

ومن جهته قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: «إن الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي وضمان استدامته يمثل أحد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، لذا حرصت على إيجاد منظومة شاملة تدعم تحقيق هذا الهدف تشمل اعتماد بنية تشريعية متكاملة، تشمل قوانين لحماية الأنواع الحية وطبيعة التعامل معها.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع تقييم الحالة القائمة للثدييات والزواحف والبرمائيات في الدولة، وخلصت إلى وجود 78 نوعاً من الثدييات، 59 نوعاً منها من الثدييات البرية و19 نوعاً بحرياً، ومن إجمالي أنواع الثدييات هناك 14 نوعاً دخيلاً على البيئة المحلية.

الثدييات

وحول الثدييات البرية أوضحت عمليات التقييم التي شملتها المرحلة الأولى من المشروع أن هذه الأنواع من الثدييات في الدولة تتعدد باختلاف البيئات المتواجدة فيها، حيث تشكل الحيوانات آكلة اللحوم نسبة 28.2% والقوارض 20.5%، بينما تشكل الخفافيش 30.7% من الأنواع المحلية المؤكد تواجدها.

وحددت الطهر العربي بأنه النوع الوحيد المتوطن في الدولة من الثدييات (النوع المتوطن هو النوع المتواجد في منطقة جغرافية محددة فقط ولا يتواجد في أي مكان آخر في العالم)، ويتواجد في سلسلة جبال الحجر بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، بينما يتواجد في الدولة 5 أنواع من الثدييات المتوطنة في شبه الجزيرة العربية وهي المها العربي والغزال العربي والغزال الرملي والجربوع والجرذ العربي.

وبخصوص الثدييات البحرية أوضحت القائمة أن البيئة البحرية للدولة تشكل موطناً لمجموعة متنوعة من هذه الكائنات الحية ومنها 18 نوعاً من الحوتيات ونوعاً واحداً من الخيلانيات وهو أبقار البحر والذي يعتبر ثاني أكبر تجمع بالعالم بعد أستراليا، بالإضافة إلى مجموعات هامة لأربعة أنواع من الثدييات البحرية على الأقل وأهمها الدولفين الأحدب (وتشير الدراسات بأنه أكبر تجمع لهذا النوع في العالم).

وفيما يخص أنواع الزواحف والبرمائيات أوضحت الدراسة التي شملتها المرحلة وجود ما يقارب 60 نوعاً من الزواحف البرية منها نوع واحد متوطن وهو الوزع ذو الأصابع الورقية، ووجود نوعين من البرمائيات وهي تمثل الضفادع التي تعيش في الوديان، كما تحتوي البيئة المحلية للدولة على 9 أنواع من الثعابين البحرية و5 أنواع من السلاحف البحرية.

مخرجات

سيعمل مشروع القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض على إبراز قيمة الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في المحافظة على الحياة الفطرية، والمبادرات والبرامج التي يتم إطلاقها في هذا المجال وأهمها برامج الإكثار الوطنية لاستعادة الأنواع التي انقرضت من البرية.

وستعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل الأنواع الحية من الطيور والنباتات الموجودة في البيئة المحلية للدولة.

مخرجات

تسهم مخرجات مشروع القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض والمؤشر الخاص بها في تحقيق 3 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتنوع البيولوجي والأنواع الحية وآليات وجهود الحفاظ عليها وتشمل الهدف رقم 5 فبحلول عام 2021 يكون قد تم تقييم ومراقبة حالة واتجاه عناصر التنوع البيولوجي الرئيسية بالدولة وربطها بعملية صنع القرار، والهدف رقم 7 حيث ستصنف دولة الإمارات بحلول 2021 ضمن أفضل 10 دول في المؤشر الفرعي المتعلق بالتنوع البيولوجي ضمن مؤشر الأداء البيئي، والهدف رقم 9 حيث سيتم تطوير وتنفيذ العديد من البرامج لتعزيز حالة الصون لـ 70% من أكثر الأنواع تهديداً بالانقراض.