100 مبادرة وطنية بقطاعات مشتركة اتحادياً ومحلياً في الدورة الثانية

المصدر: أوظبي ـ وام

شهدت الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي عقدت يومي 27 و28 نوفمبر 2018، في العاصمة أبوظبي، إطلاق أكثر من 100 مبادرة وطنية في قطاعات مشتركة بين الجهات الاتحادية والمحلية، تشمل: التعليم والصحة والأمن والإسكان والاستثمار والخدمات الحكومية، إضافة إلى الاطلاع على الواقع الجيوسياسي العالمي، ومناقشة مستهدفات الدولة خلال السنتين المقبلتين، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2021.

كما تم إطلاق 7 استراتيجيات طويلة الأمد، هي استراتيجية المهارات المتقدمة، واستراتيجية الإمارات للعلوم المتقدمة، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، والأجندة الثقافية لدولة الإمارات 2031، والإطار الوطني لجودة الحياة (الأجندة الوطنية لجودة الحياة).

برامج

وشارك في الاجتماعات أكثر من 500 شخصية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وافتتحت باستعراض حصيلة ما تم تحقيقه خلال عام 2017، والجهود والبرامج الهادفة لتحقيق رؤية الإمارات 2021، والأهداف الوطنية للسنوات العشر المقبلة، إضافة إلى وضع الخطط والاستراتيجيات التي تؤسس لمئوية الإمارات 2071.

وعلى صعيد المبادرات، أطلقت الاجتماعات مبادرتين لتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، وتعزيز كفاءة واستدامة البيانات، لرسم الاستراتيجيات الداعمة للأجندة الوطنية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تمثلت في مبادرة «تحدي 10× 10 للتنافسية الدولية»، ومبادرة «منصة تنافسية أرقام الإمارات».

كما تم إطلاق أربع مبادرات لتطوير آليات عمل قطاعي البيئة والبلديات، تضمنت إعداد قانون اتحادي للتغير المناخي، وتطوير نظام إلكتروني ذكي للإنذار المبكر للأمن البيولوجي، وإعداد خطة وطنية لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، وإيجاد آلية موحدة للسيطرة على الحيوانات السائبة والمفترسة.

تمكين

وأعلنت الاجتماعات عن أربع مبادرات لتمكين الشباب من المشاركة في صناعة المستقبل، اشتملت على مبادرة مشاريع الشباب الناشئة في المساحات الثقافية، ومبادرة تنظيم فرص شباب الإمارات خارج الدولة، ومبادرة 100 شاب في الإعلام، ومبادرة الخدمة الوطنية 101.

كما تم الإعلان عن 3 مبادرات لتطوير جودة الحياة، تمثلت في إعداد النموذج الإماراتي لجودة الحياة في المجتمعات السكنية، ومبادرة البرنامج المجتمعي لجودة التغذية، والبرنامج المجتمعي لنمط حياة نشط.

وتم الإعلان عن ثلاث استراتيجيات للموارد البشرية، ومنظومة مستقبلية لإدارة المواهب والقدرات، شملت الاستراتيجية الرقمية لرأس المال البشري الحكومي، واستراتيجية التعلم المستمر لموظفي الحكومة، ومنظومة رأس المال البشري لحكومة المستقبل، ولتعزيز التصنيع القائم على المعرفة، أطلقت الاجتماعات استراتيجية التنمية الصناعية 2030، والمنصة الإماراتية للصناعة.

دليل

كما تم خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في دورتها الثانية، إطلاق «دليل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية» و«البرنامج الوطني لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية»، لتعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية في الدولة، كما أعلن عن ثلاث مبادرات لتطوير إدارة الطاقة والموارد المائية، لتعزيز استدامة الاقتصاد، تمثلت في الخارطة المائية لدولة لإمارات العربية المتحدة، والمخزون الاستراتيجي للمياه، ومرصد الإمارات للطاقة.

وشهدت الاجتماعات، الإعلان عن تأسيس شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC)، لبدء مرحلة جديدة في إنتاج المياه، وتوليد الطاقة في الدولة، وتمهيد الطريق لانضمام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، للشركة الجديدة، بهدف توحيد جهود إنتاج المياه وتوليد الكهرباء في إمارة أبوظبي، وإمارات الدولة التي تخدمها الهيئة الاتحادية.

كما تم الإعلان عن 4 مبادرات لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، تضمنت الاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات الحيوية، وتحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، لتبسيط نظام الرسوم، وحماية الاستقرار الاقتصادي في الدولة، والتنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، إلى جانب مشروع وطني لإدارة المخاطر المالية.

هوية

وفي القطاع السياحي، تم الإعلان عن ثلاث مبادرات تطويرية، شملت الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية، وهوية الإمارات السياحية، وآليات تعزيز القطاع السياحي.

تحفيز

وأسفرت الاجتماعات عن إطلاق 6 مبادرات حكومية، لتحفيز التجارة وصناعة مستقبل الاقتصاد، تضمنت آليات واستراتيجيات ومشاريع داعمة للتوجه للتصدير، وإطاراً استرشادياً تنظيمياً لترخيص أنشطة التجارة الإلكترونية.

وأعلنت الاجتماعات عن ثلاث مبادرات خدمية، تسهم في رسم ملامح حكومة المستقبل، تمثلت في منصة الثقة الرقمية، وهي منصة رقمية متكاملة، تتضمن توقيعاً رقمياً ونظاماً خاصاً للتعاملات، وتشريعات المتعامل الرقمي، وصندوق المتعامل، كما تم الإعلان عن 3 مبادرات، تهدف إلى إشراك المواطنين في القطاع الخاص، وابتكار وظائف جديدة تناسبهم، وتحتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في سوق العمل.

وشهدت الاجتماعات إطلاق 3 مبادرات لتعزيز سيادة القانون وثقة المجتمع بالقضاء، وتطوير المنظومة القضائية، فيما تم الإعلان عن 3 مبادرات لتطوير الإسكان، شملت نظام تقييم التنفيذ الإنشائي الذكي، والدليل الوطني للإنشاءات الذكية، المنصة الرقمية الوطنية الموحدة للإسكان «الزاجل».

وبهدف تعزيز الأمن الغذائي في الدولة، تم الإعلان عن 4 مبادرات، تمثلت في منصة وادي الغذاء المستقبلي، ودليل نبض الاستزراع السمكي الوطني، وسلة الأسماك لفتح آفاق التعاون بين المؤسسات الغذائية في الدولة.

الذكاء الاصطناعي

أطلقت الاجتماعات السنوية 3 مبادرات لتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، للارتقاء بالرقابة المالية، تضمنت دراسة إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات وإجراءات الرقابة والتدقيق، وبرنامج الرقابة والتدقيق الذكي، والبرنامج الوطني لتأهيل الكوادر البشرية في مهنة التدقيق، فيما تم الإعلان عن 5 مبادرات لتطوير قطاع النقل، شملت السياسة الوطنية المنظمة للحد من الانبعاث في قطاع النقل، والاستراتيجية الوطنية لوسائل النقل الذكية، ومبادرة مدننا الوطنية المتصلة، والاستراتيجية الوطنية لتنظيم العمل في القطاع البحري، والنظام الملاحي الوطني لقطاع النقل البحري.