هاني تركي لـ« البيان»: الإمارات نموذج فريد عالمياً في مؤشرات المعرفة

المصدر: دبي - رامي عايش

أكد الدكتور هاني تركي، مدير مشروع المعرفة التابع لبرنامج الأمم المتحدة ولمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن الإمارات نموذج فريد عالمياً في مؤشرات المعرفة، وملتقى للخبراء ورواد الأعمال والمبتكرين، لا سيما بعد أن أصبحت موطناً و«مصنعاً» للمعرفة واقتصاد المعرفة.

وأكد تركي في تصريحات لـ«البيان» على هامش انعقاد قمة المعرفة التي تم الكشف خلالها عن نتائج ومؤشرات المعرفة العالمية للعام 2019، أن لدى الإمارات القدرة على للتقدم أكثر نحو المراكز العشرة الأولى عالمياً قريباً جداً نظراً لمقومات النجاح التي تتميز بها إقليمياً ودولياً، لا سيما البنية التحتية من تكنولوجيا واتصالات ومهارات متقدمة للعاملين في هذين القطاعين اللذين يعتبران ركيزة أساسية لاقتصاد المعرفة، والتقدم في مؤشرات التنافسية.

وأضاف: «تقدمت الإمارات خلال عامين 7 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي، وحققت المرتبة الثانية في مؤشر الاقتصاد بعد سنغافورة، وحافظت على هذا المركز للسنة الثانية على التوالي، وبذلك هي نموذج فريد».

مراكز متقدمة

وأشار إلى أن الإمارات اعتادت حجز مراكز متقدمة في أكثر من مؤشر تنافسي على مستوى العالم، «نظراً لأنها تمتلك بنية تحتية متقدمة جداً خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على اعتبار أن اقتصاد المعرفة يعتمد في المقام الأول على التكنولوجيا المتطورة والمهارات المتقدمة للعاملين في هذا القطاع إلى جانب قطاع الاتصال، وهما مطلبان متوفران في التي تعتبر أباً لجميع الجنسيات، وملتقى للخبراء ورواد الأعمال والمبتكرين».

وتابع: «هذا ما ساعد في نقل المعرفة في البداية إلى الإمارات ثم توطينها وإنتاجها فيها، حتى احتلت المركز الثاني بعد سنغافورة في مؤشر الاقتصاد، وتحتل العديد من المؤشرات المعرفية مثل الانفتاح الاقتصادي والتنافسية المعرفية، وهو ما يؤكد أن لدى الإمارات القدرة على الاستمرار في المستقبل للتقدم أكثر نحو المراكز العشرة الأولى عالمياً، وهذا إن شاء الله سيكون قريباً لأنها تستحق ذلك بكل جدارة».