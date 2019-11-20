شرطة دبي تناقش إعداد وتأهيل الخبراء أمام الجهات القضائية

المصدر: دبي - البيان

افتتح اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، بحضور المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، والخبيرة المهندسة عائشة سليمان آل علي، مدير إدارة شؤون الخبراء الفنيين في وزارة العدل، ورشة عمل «إعداد وتأهيل الخبراء أمام الجهات القضائية»، التي نظمتها إدارة التدريب والتطوير في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بالتعاون مع إدارة شؤون الخبراء الفنيين في وزارة العدل.

وحضر ورشة العمل التي نُظمت في مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، كل من الدكتورة خبير أول فريدة الشمالي، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الفنية، والعميد خبير أول خالد حسين السميطي، مدير إدارة الشؤون الفنية، والعقيد أحمد حميد المري، مدير إدارة مسرح الجريمة، ونائبه العقيد مكي سلمان أحمد، الدكتور فؤاد علي تربح خبير أول السموم الجنائية، مدير إدارة التدريب والتطوير، والخبير المصرفي سعد الدين مسعود عليان، والخبير الحسابي إبراهيم محمد إبراهيم، والخبير المصرفي سارة المنصوري، والدكتور الأهبش الخبير العقاري، وخبراء شرطة دبي.

دعم الخبرات

وألقى اللواء المنصوري كلمة افتتاح الورشة، مؤكداً على أهمية موضوعها في دعم الخبرات والإمكانيات لدى الخبراء الفنيين العاملين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في كيفية إعداد التقارير الفنية، وتلخيصها أمام القاضي، والقدرة على الإجابة عن الأسئلة ذات العلاقة بالقضية وإعداد التقرير الفني الخاص بها.

وأكد اللواء المنصوري على أهمية الدليل المادي الذي يرفعه الخبراء من مسرح الجريمة أو الدليل الذي يكتشفونه ويحللونه في فك ألغاز القضايا، وتقديم هذا الدليل أمام الجهات القضائية بهدف الوصول إلى العدالة.