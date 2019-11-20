50 % انخفاض مخالفات المواقع الإنشائية في أبوظبي العام الجاري

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

كشفت الدكتورة هدى السالمي مديرة إدارة البيئة والصحة والسلامة ببلدية مدينة أبوظبي، عن تنفيذ 1200 زيارة تفتيشية خلال العام الجاري 2019، لقطاع البناء والإنشاء، بما يشمل مشاريع البنيــة التحتية والمواقع الإنشائية، الأمر الذي أسهم في ارتفاع نسبة الالتزام بالمعايير في المواقع تحت الإنشاء بأبوظبي بما يزيد على 90%. وبينت الدكتورة السالمي لـ«البيان»، أن ارتفاع نسبة الالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة في المواقع تحت الإنشاء قلص عدد المخالفات لأكثر من 50% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2018، مشيرة إلى أن المواقع الإنشائية في أبوظبي حققت نسبة التزام تام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال العام الجاري بلغت 100%.

11 حملة

وعن جهود الإدارة في شأن رفع مستوى الوعي التثقيفي في قطاع البناء والإنشاء، أوضحت السالمي أن الإدارة عملت على تنفيذ 11 حملة تفتيشية حتى الربع الثالث من العام الجاري (التسعة أشهر الأولى من 2019)، كما نظمت نحو 5 ورش توعويــة خاصــة بقطاع البناء والإنشاء، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 70 منشوراً عبر قنوات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحرص الإدارة على طرح منشورات أسبوعية بالمخاطر في المواقع الإنشائية.

توزيع

وذكرت الدكتورة السالمي إلى أن الإدارة تقوم بتوزيع تعاميم على المقاولين والاستشاريين تتضمن نتائج الحوادث، التي وقعت بالفعل والأسباب التي أدت لحدوثها حتى تعم الفائدة ولتلافي الوقوع في الحوادث نفسها عبر معالجة المسببات.

وعن إجراءات الإدارة في حال عدم الالتزام بالمعاير، أشارت السالمي إلى أن الإدارة عند زيارة المفتشين تقوم بالتوعية في الزيارة الأولى ومن ثم يتم إعطاء المقاول والاستشاري إنذاراً ومهلة لإغلاق الملاحظات، وفي حال لم يتم إغلاق الملاحظات خلال الفترة المسموح بها، يتم تحويل الإنذار إلى مخالفــة. وفي حال تكرار المخالفات على الموقع يتم إيقاف الأعمال في نظام تراخيص البناء لحيــن الالتزام بجميع متطلبات البيئة والصحة والسلامة.

تعميم

وحول الإجراءات التي تقوم بها الإدارة في حال وقوع الحوادث، بينت أن الإدارة تقوم بإرسال فريق إلى مكان وقوع الحادث للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن ثم إصدار تعميم وتوزيعه على قطاع البناء والإنشاء لطرح الدروس المستفادة كإجراء تصحيحي.

ولدى ردع المخالفات الحالية للمخالفين، أكدت السالمي أنها تجد الردع الكافي للمخالفات الحالية خاصة أنها توقف الرخصة لحيــن الالتزام بجميع المتطلبات، مشيرة إلى أن الإدارة تجد الالتزام الواضح من المقاوليـن والاستشاريين خلال فترة الإنذار أو التوعية السابقة للإنذار.