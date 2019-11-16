جامعتا الإمارات و«هانكوك» تتبادلان الخبرات بشأن تعليم اللغة العربية

المصدر: العين - وام

استضاف قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتورة يون أون كيونغ رئيسة قسم اللغة العربية ونائبة عميد كلية اللغات والثقافات الآسيوية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية بكوريا الجنوبية، وذلك خلال الزيارة العلمية إلى جامعة الإمارات.

وأكد الدكتور سيف المحروقي رئيس قسم اللغة العربية بالجامعة، أهمية هذه الزيارة العلمية، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك بين قسم اللغة العربية بجامعة الإمارات وقسم اللغة العربية بجامعة هانكوك، والذي يتمثل في التعاون البحثي بين الطرفين، وكذلك التبادل الطلابي واطلاع قسم اللغة العربية بجامعة الإمارات على برنامج جامعة هانكوك في تعليم اللغة العربية كلغة ثانية للطلبة الكوريين، وتقييم هذا البرنامج وتزويده بالخبرات والمعارف من قبل أساتذة قسم اللغة العربية بجامعة الإمارات.

من جانبها قالت كيونغ يون: إن قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك يضم أكثر من 200 طالب وطالبة و 30 أستاذا في تخصصات مختلفة، ونظرا للإقبال الكبير من الطلبة الكوريين على تعلم اللغة العربية، فإن القبول في القسم يخضع لاشتراطات ومعايير عدة.

ولا يتم قبول أكثر من 50 طالبا وطالبة في القسم، وإن جامعة هانكوك تؤكد أهمية التواصل مع أقسام اللغة العربية في البلدان العربية وبدأتها في جامعة الإمارات للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في تدريس اللغة العربية باعتبار أن جامعة الإمارات لها سمعة عالمية متميزة ومواكبة لطرق وأساليب التدريس الحديثة في تعليم اللغات.

وقامت نائبة عميد كلية اللغات والثقافات الآسيوية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية بجولة ميدانية تعرفت من خلالها على مختلف المرافق العلمية والبحثية بجامعة الإمارات، واطلعت على النظم التقنية في تطوير مهارات طلبة تخصص اللغة العربية وآدابها والبرامج والخطط الدراسية التي يطرحها قسم اللغة العربية بجامعة الإمارات.