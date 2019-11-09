«كهرباء دبي» تطلق موقعها الإلكتروني المحدّث بأفضل المعايير العالمية

المصدر: دبي - البيان

دشّن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، موقع الهيئة الإلكتروني المحدث لتوفير تجربة سلسة ومتميزة للمستخدمين تمكنهم من الوصول إلى جميع الخدمات والمعلومات وإجراء المعاملات بكل سهولة ويسر، وذلك ضمن تصميم ذكي يعكس الهوية المؤسسية للهيئة ويركز على المتعامل.

وقال الطاير: «في إطار رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، نسعى إلى تقديم خدمات ذكية ومبتكرة توفر وقت وجهد المتعاملين وتسهم في تحقيق سعادتهم، إيماناً منا بأهمية التصميم والابتكار في إيجاد حلول مستدامة لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص وتطوير الخدمات التي تحقق سعادة الناس وتسهم في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لتعزيز مكانة دبي كحاضنة للإبداع ومنارة للابتكار، وفي مقدمة المدن التي لا تستشرف المستقبل فحسب، وإنما تصنعه».

قنوات ذكية

حدثت الهيئة قنواتها الذكية على ضوء نتائج تجربة المتعاملين في هذه القنوات، وبحوث مرجعية موسعة تركز على احتياجات المتعاملين وتتناول مفاهيم هندسة معلومات القنوات الذكية بشكل متقدم.

بالإضافة إلى مقارنات معيارية مع المواقع الإلكترونية التابعة لأبرز الشركات العالمية. كما تم استحداث تصاميم مبتكرة وسلسة لشاشات العرض ولقوائم الملاحة بين الصفحات، تم اختبارها مع مختلف أنواع وتصنيفات المستخدمين. كما تم جمع نتائج الاختبارات وتطوير التصاميم للتأكد من مواءمتها وسهولتها في الاستخدام لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

فئات

وتم تحديد فئات المستخدمين الرئيسية وتقسيم الخدمات وفق كل فئة من فئات المستخدمين، والتي تشمل: المتعاملين، وبناة المشاريع، والشركاء، والموردين، والطلاب، بالإضافة للجهات الحكومية، والباحثين عن عمل. كما يتسم الموقع المحدث بالوضوح والشفافية في طريقة عرض الخدمات نظراً لتصميمه بطريقة تتوافق مع جميع الأجهزة والهواتف الذكية.

إضافة إلى توفيره تجربة تسجيل متناسقة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي. ولا يقتصر التحديث على ذلك فحسب، بل قامت الهيئة بتوفير تجربة أكثر سلاسة لأصحاب الهمم عبر تبنيها أفضل المعايير والممارسات العالمية التي تمكنهم من الوصول إلى الخدمات والمعلومات بكل سهولة.

ولضمان تحوّل سلس في التجربة، وفرت الهيئة لجميع المستخدمين إمكانية اختيار استخدام الموقع الإلكتروني المحدث أو التقليدي وذلك لفترة محددة.

وقال المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تم تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة وفق أفضل الممارسات العالمية وانسجاماً مع المعايير التي حددتها حكومة دبي الذكية، وذلك بناءً على دراسة شاملة لاحتياجات المتعاملين وأنماط استخدامهم للموقع الإلكتروني.

ويقدم الموقع الإلكتروني في حلته الجديدة خدمات ذكية متكاملة توفر تجربة مستخدم سلسة لجميع فئات المتعاملين سواء للحصول على المعلومات أو إنجاز المعاملات؛ كما نسعى في الهيئة دائماً إلى تعزيز التواصل الفعّال مع المتعاملين والمجتمع بشكل عام لنكون جزءاً من حياة كل فرد وكل أسرة في المجتمع.

وذلك في سبيل تحقيق سعادتهم عبر توفير خدمات متميزة ومبتكرة. وقد نجحت خدمات الهيئة الذكية التي توفرها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي في تسهيل الوصول للخدمات في أي وقت ومكان ما ساهم في زيادة الاعتماد عليها من قبل المتعاملين لإنجاز معاملاتهم، وحتى أغسطس 2019، بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة %94».