وزراء ومسؤولون: جودة حياة الأفراد ركيزة أساسية لنجاح مجتمعات المستقبل

المصدر: دبي - البيان

أكد وزراء ومسؤولون وخبراء، أن جودة حياة الأفراد تمثل ركيزة أساسية لنجاح مجتمعات المستقبل، واستعرضوا رؤى مستقبلية شاملة لسياسات التمكين الاجتماعي، ومفاهيم التخطيط الإنساني، ومقومات الانفتاح الثقافي في مجتمعات الغد، انطلاقاً من قيم دولة الإمارات.

جاء ذلك في جلسات حوارية تفاعلية، ضمن مسار المجتمع وجودة الحياة في سلسلة «حوارات المستقبل»، التي نظمتها مؤسسة القمة العالمية للحكومات أمس، استكمالاً لمسار حكومة دولة الإمارات في مجالس المستقبل العالمية، وضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل».

ثقافة

وفي جلسة بعنوان «الثقافة في نسيج مجتمعات المستقبل»، قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة إن الأجندة الثقافية تشكّل فرصة لعرض قصة دولة الإمارات، والتعريف بقيمها الإنسانية التي أرساها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون لبناء دولة المستقبل، التي تحتفي بالتسامح والتعايش والحوار، وتؤمن بـ «اللا مستحيل»، وتصعد إلى الفضاء، وتستضيف العالم.

تصميم

من جهتها، أعلنت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، خلال جلسة «التصميم بأثر اجتماعي»، ضمن محور المجتمع وجودة الحياة، مبادرة جديدة لإطلاق نوادٍ رياضية خاصة بكبار المواطنين في مختلف أنحاء الدولة.

تخطيط

وفي السياق ذاته، قال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، خلال جلسة بعنوان «التخطيط من أجل الإنسان»، ضمن محور جودة الحياة وتنمية المجتمعات، إن التخطيط المستقبلي يرتكز على استشراف احتياجات الإنسان، ويستبق التحديات المستقبلية.