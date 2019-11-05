انطلاق «إكسبو أصحاب الهمم» و«قمة دبي العالمية» اليوم

المصدر: دبي - البيان

‪‬‬‬‬‬‬‬‬‬أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة راعي معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي وقمة دبي الدولية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم.

أن هذين الحدثين يلعبان دوراً مهماً في دعم وتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة بجعل الإمارات دولة صديقة لأصحاب الهمم وتعزيز مكانتها التنافسية العالمية في مجال ضمان حقوق هذه الشريحة في التنقل والاستمتاع بمباهج الحياة والاعتماد على أنفسهم، مشيراً سموه إلى أن دبي تمضي قدماً من خلال المعايير التي يشملها (كود دبي) في أن تصبح مدينة صديقة ومجتمعاً يلبي طموحات أصحاب الهمم مع مرور الوقت‬‬‬‬.‬‬‬‬

وقال سموه: «دبي تتحول بسرعة قياسية لتصبح مدينة ذكية وبالتالي التطور التكنولوجي سيطوع الحلول المتطورة لخدمة أصحاب الهمم والأخذ بيد الأغلبية منهم ليعيشوا حياتهم من دون الاعتماد على الآخرين».

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد بالجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصة والمنظمون للمعرض والقمة، لدورهم الرائع في الارتقاء الدائم بخدماتهم وجهودهم المستمرة لتمكين أصحاب الهمم وتوفير أفضل التسهيلات لهم والعمل على جلب أرقى التقنيات ووضعها تحت سقف واحد لدعم عشرات الملايين من أصحاب الهمم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية.

وأشار سموه إلى أن المعرض يسهم في جعل الإمارات أكبر مركز من نوعه في المنطقة لتزويد بقية أسواق المنطقة بالتكنولوجيا والمعدات والحلول الذكية الخاصة بأصحاب الهمم، واستقطاب المصنعين الدوليين لفتح مكاتب ومراكز تمثيلية لهم في الدولة للغرض نفسه.

وحول قمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم قال سموه: «تهدف القمة إلى حشد أكبر تجمع من المسؤولين المحليين والدوليين للتطرق إلى ضرورة العمل على جعل جميع مدن العالم أكثر صداقة لأصحاب الهمم ضمن خطط استراتيجية تنفذ على مراحل لنصل في نهاية المطاف إلى جعل العالم متاحاً أمام هذه الشريحة العزيزة التي تشكل نحو 10% من إجمالي المجتمع الدولي».

ويشارك في القمة التي تستمر يومي 5 - 6 نوفمبر في القاعة 5 في مركز دبي التجاري العالمي على هامش معرض إكسبو، عدد من كبار المسؤولين الذين يمثلون منظمات دولية ودوائر حكومية في الإمارات وخبراء متخصصون في مجالات النقل والسياحة المتاحة للجميع. في حين يشارك في المعرض 245 شركة دولية ومركزاً متخصصاً بتأهيل أصحاب الهمم من 40 بلداً حول العالم تعرض تقنيات متطورة جداً تسهم في تسهيل حياة وتنقل أصحاب الهمم.

جاءت تصريحات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بمناسبة انطــلاق فعاليات معرض إكسبو أصــحاب الهمم في دورته الثالثة وقمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم اليوم.

ويضم المعرض علامة مضيئة في دورته الحالية هي (مركز المعرفة) الذي ترعاه هيئة تنمية المجتمع في دبي، حيث يركز الخبراء المتحدثون في جلسات المركز حول قضايا مهمة جداً تخص حياة الأشخاص من أصحاب الهمم منها أهمية التكنولوجيا والحلول الذكية والدمج في تسهيل حياة وتنقل أصحاب الهمم وتوظيفهم وتمكينهم من لعب دورهم في تنمية مجتمعاتهم.

أبرز المتحدثين

وتنطلق فعاليات الجلسة الأولى من القمة تحت عنوان (دبي نموذجاً) ويتحدث فيها عدد من المديرين العامين حول إنجازات دوائرهم وهيئاتهم كنموذج يحتذى في مجال رعاية ودعم أصحاب الهمم من خلال اعتماد (كود دبي) لتطوير مدينة متاحة للجميع واعتماد الحلول الذكية في محاكاة احتياجات هذه الشريحة والمضي قدماً لتعزيز أهمية دبي كوجهة سياحية صديقة متاحة للجميع وتوفير التسهيلات المناسبة في المقاصد السياحية في المدينة والنقل والمواصلات والسياحة العلاجية وغيرها من المجالات.

ومن أبرز المتحدثين في القمة عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي في دبي نائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في دبي ومعالي حميد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي.

والأمير مرعد بن رعد بن زيد الحسين، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن والدكتورة ريانة أحمد بو حاقة، ممثلة منظمة الصحة العالمية والمهندس داوود عبد الرحمن الهاجري مدير عام بلدية دبي وأحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع وأحمد محبوب مدير عام جمارك دبي وعصام كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري .

وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة خدمات إسعاف دبي وماجد العصيمي عضو اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، وطه الحمري، اختصاصي المسؤولية الاجتماعية للشركات، هيئة كهرباء ومياه دبي وعبد الرضا حسين أبو الحسن، المدير التنفيذي، تخطيط مشاريع السكك الحديدية، هيئة الطرق والمواصلات.

وتسهم في رعاية ودعم القمة كل من هيئة تنمية المجتمع كشريك استراتيجي وسياحة دبي شريك الوجهة وطيران الإمارات الناقل الرسمي وفندق لومريديان وقرية سند.

وتعليقاً على القمة أكد أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أهمية تكامل الجهود على مستوى المؤسسات والحكومات لإيجاد بيئات مؤهلة ودامجة لأصحاب الهمم تتيح لهم ممارسة حياتهم بالشكل الأمثل والوصول إلى مختلف الخدمات بصورة ميسرة، لافتاً إلى أهمية تأهيل المدن لاستقطاب السياح من أصحاب الهمم وتطوير المرافق والأنظمة لجعل تجربتهم السياحية ناجحة ومميزة.

وقال جلفار: «تشارك هيئة تنمية المجتمع في دبي بصفتها إحدى الجهات المعنية بتطبيق مبادرة «مجتمعي مكان للجميع»، الرامية إلى جعل دبي بالكامل مدينة صديقة لأصحاب الهمم، في إكسبو أصحاب الهمم القمة العالمية المصاحبة له.

ونسعى من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على أبرز التجارب العالمية في هذا المجال والاستفادة منها في تطوير البنى التحتية والخدمية بما يسهم في تلبية احتياجات وتطلعات أصحاب الهمم وإتاحة المجال لهم لممارسة حقهم في السياحة واكتشاف العالم بسهولة ويسر».

تصميم المدن الصديقة

كما يتحدث في القمة خبراء دوليون، حيث يلقون محاضرات حول الاستراتيجيات والسياسات وأهمية التصميم العالمي للمدن وكيفية تحويلها إلى مدن متاحة للجميع وهل البيئة المعيشية المريحة للأشخاص من أصحاب الهمم قابلة للتحقيق؟

كما يتحدث في القمة مجموعة من أصحاب الهمم عن أبرز التحديات التي يواجهونها أثناء سفرهم في رحلات سياحية وتنقلهم في مختلف وسائط ومرافق النقل مثل المطارات وشركات الطيران ووسائل المواصلات البرية والبحرية ويدير الجلسة ماجد العصيمي.

كما تشمل القمة متـحـــدثين من مــنظمة الاياتا ومطارات هيرمز الفـــائزة بجائزة أفضل مطار في مجال خدمات أصحاب الهمم والمواصلات والسكك الحديدية المتاحة للجميع والتكنولوجيا ودورهـــا في دعم المسافرين ذوي الإعاقة في المطارات.

كما تشمل جلسات اليوم الثاني محاور مهمة تركز على السياحة المتاحة وأهميتها في توفير الإمكانات لتنقل أكثر من مليار إنسان من أصحاب الهمم يشكلون نحو 10 - 15% من سكان المعمورة لديهم احتياج معين للمساعدة والدعم للتنقل والتعرف إلى العالم نحو 50 مليوناً مــنهم يعيشون في الشرق الأوسط.

وفي جلسة خاصة يتحدث فيها مجموعة من أصحاب الهمم تحت عنوان (طرق لجعل الوجهات السياحية متاحة للجميع التجارب والتحديات) حيث يتحدثون عن تجاربهم السياحية والتحديات التي يواجهونها أثناء سفرهم في الفنادق والمنـــتجعات السياحية والمتاحف والحدائق العامة وغيرها من الوجهات التي يقصدها السائح. ويدير الجلسة: ايلي غصوب، استشاري أول الإعاقة والسلامة والاندماج، شركة داس سولوشنز.

كما يشمل اليوم الثاني للقمة جلسة مهمة حول السياحة العلاجية وأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لجعل دبي مركزاً عالمياً للسياحة العلاجية.

وتسلط الجلسة الخامسة من القمة الضوء على أهمية توفر المعلومات الضرورية حول الأماكن الصديقة على المواقع الإلكترونية للمطارات والناقلات والفنادق والمنتجعات السياحية وغيرها من المقاصد السياحية.

بالإضافة إلى أهمية الإعلام بمختلف أشكاله في تسليط الضوء على احتياحات أصحاب الهمم أثناء السفر وكيفية التغلب على التحديات التي يواجهونها. وإمكانية توظيف أصحاب الهمم في القطاع السياحي والعوائق التي تحول دون ذلك.

استعداد

تستعد وزارة تنمية المجتمع للمشاركة في معرض إكسبو أصحاب الهمم عبر مجموعة جديدة من الأجهزة المساندة والتطبيقات الذكية، التي تعزز تمكين وتأهيل أصحاب الهمم.

وتأتي مشاركة وزارة تنمية المجتمع في معرض إكسبو أصحاب الهمم الذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، انعكاساً لتوجهاتها في توعية المجتمع نحو دور الوزارة في تأهيل أصحاب الهمم وتمكينهم من العيش المستقر.

حيث يعتبر معرض إكسبو أصحاب الهمم فرصة لالتقاء أصحاب الهمم بمجموعة كبيرة من المؤسسات الداعمة لهم والاطلاع على أبرز ما يقدمونه من أجهزة وخدمات تكنولوجية تُعنى بهم.

«تنمية المجتمع ــ أبوظبي» راعياً استراتيجياً

تشارك دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي كراع استراتيجي في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي والذي يقام في مركز دبي للمؤتمرات والمعارض في الفترة ما بين 5 ولغاية 7 نوفمبر 2019. كما توفر الدائرة منصة مشتركة تتيح من خلالها فرصة للتحدث خلال المؤتمر المصاحب، ورعاية المرافق الرياضية الخاصة لأصحاب الهمم في المعرض.

وتركز على التعريف بأهم إنجازات الدائرة في وضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بأصحاب الهمم في أبوظبي، والتي تعمل على تحسين المستوى المعيشي لهم من خلال تمكينهم وإتاحة الفرص التي تسعى لدمجهم اجتماعياً واقتصادياً، بناء على الدعم الذي تنتهجه القيادة الرشيدة والذي يهدف إلى تعزيز وتطوير دورهم مجتمعياً.

وفي كلمته، قال الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع: إن دائرة تنمية المجتمع تسعى إلى دعم كل احتياجات وتطلعات أصحاب الهمم، وذلك عبر تمكينهم في مختلف نواحي الحياة، إضافة إلى العمل على التنشيط الاقتصادي للقادرين على العمل من هذه الفئة، وذلك إيماناً منا بالدور الكبير لأصحاب الهمم في رفد الدولة بالكفاءات القادرة على تحقيق النجاحات والتميز في مختلف المجالات.

وأوضح الخييلي أن مشاركة دائرة تنمية المجتمع في «إكسبو أصحاب الهمم» تهدف لبناء حلقة اتصال مع جهات عالمية مشاركة والتعريف بالجهود التي تبذلها الحكومة لتكون أبوظبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم. كما تعد المشاركة فرصة عظيمة لتبادل الآراء والخبرات، والتعرف إلى أفضل الممارسات في مجال تمكين ودعم أصحاب الهمم على المستوى العالمي.