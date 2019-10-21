«ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» يدعمان استراتيجيات تنويع مصادر الطاقة

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ 21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

ويتزامن المعرض مع الدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية، أكبر معرض متخصص في تقنيات الطاقة الشمسية في المنطقة، ويقام المعرضان تحت مظلة «الأسبوع الأخضر»، من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس»: «بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، بات المعرض حدثاً مهماً على خريطة المعارض الدولية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة والمياه، ما يعزز الدور القيادي الذي تلعبه الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، ويدعم استراتيجيات واستثمارات الدولة لتنويع مصادر الطاقة ولا سيما في مجال الطاقة الشمسية في إطار مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021 لتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال القادمة».

وأكد الطاير: «إن المعرض فرصة مثالية لتعزيز الجهود المحلية والعالمية الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة وترسيخ دعائم الاستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويشكل «ويتيكس» منصة عالمية رائدة، تسلط الضوء على الترابط الحثيث بين الاستدامة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتأثير التقنيات الإحلالية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومجالات البحوث والتطوير بإنتاج الطاقة النظيفة والمياه، بما يسهم في دعم جهود تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».

تكامل

ويعتبر «ويتيكس» ومعرض دبي للطاقة الشمسية منصة متكاملة للشركات والمؤسسات العاملة في هذه القطاعات المهمة للترويج لمنتجاتها وخدماتها وتقنياتها المبتكرة، والالتقاء بأصحاب القرار والمستثمرين والمشترين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم لعقد الصفقات وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات في هذه القطاعات الحيوية، إضافة إلى التعرف على احتياجات السوق وأبرز المشاريع الحالية والمستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة الشمسية في المنطقة.

نجاح

وتطور معرض «ويتيكس» منذ انطلاقه عام 1999، وعلى مدى 20 عاماً، نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي بتطوير المعرض ليصبح أكبر المعارض المتخصصة في المنطقة، ومنصة مهمة للعارضين وصناع القرار والمستثمرين والمهتمين بقطاعات الطاقة والمياه والبيئة، وبات حدثاً رئيساً على أجندة فعاليات إمارة دبي، وارتفع عدد الشركات العارضة في المعرض منذ افتتاحه قبل 20 عاماً من 4 شركات إلى 2350 في 2019، كما ارتفع عدد الدول المشاركة من دولتين ليصل إلى 55 دولة في دورة هذا العام.

وحققت النسخة الـ 20 من «ويتيكس» والثالثة من معرض دبي للطاقة الشمسية العام الماضي نجاحاً كبيراً وإقبالاً واسعاً من العارضين والزوار والمشاركين والجهات الحكومية، حيث استقطب المعرضان اللذان امتدا على مساحة 78413 متراً مربعاً، 2100 عارض من 53 دولة، وأكثر من 35000 زائر من مختلف أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تستقطب الدورتان الحاليتان عدداً أكبر من الزوار، حيث إن المعرضين يمتدان على مساحة 85000 متر مربع، ويشتملان على 18 جناحاً دولياً. ويشهد المعرض مشاركة كل من: روسيا، اليابان، سنغافورة، البرازيل، تشيلي، أيرلندا، وبولندا للمرة الأولى.

تحلية المياه

وبالتزامن مع «ويتيكس 2019»، تستضيف هيئة كهرباء ومياه دبي، المؤتمر العالمي للجمعية الدولية لتحلية المياه «IDA»، والذي يتم تنظيمه مرة كل عامين ويعود إلى دبي مجدّداً بعد 10 سنوات من دورته الناجحة، التي أقيمت في عام 2009.

ويهدف المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار «مفترق طرق نحو الاستدامة»، إلى القيام بدور محوري على صعيد تعزيز الوعي حول ضرورة تبنّي الابتكارات التقنية الرائدة في مجال المياه في المدن الحديثة مثل دبي، التي تعد واحدة من أكبر أسواق المياه، التي تظهر التزاماً قوياً ومشاركة فاعلة في تعزيز أطر التعاون وترسيخ ثقافة الابتكار ضمن قطاع المياه».

منطقة دبي الخضراء

ويلقي المعرض الضوء على «منطقة دبي الخضراء»، التي تهدف إلى خلق منصة موحدة لتمكين الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم من استشراف مستقبل الطاقة الخضراء استناداً إلى الابتكار والتكنولوجيا إلى جانب الاستفادة من أنجح التجارب وأفضل الخبرات العالمية في قطاعات الطاقة والمياه، بما يعزز ريادة الدولة في مجال الاستفادة من مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتبني التقنيات الإحلالية مثل: الذكاء الاصطناعي، الطائرات بدون طيار، وتخزين الطاقة، وكفاءة استخدام الطاقة، وتقنية البلوك تشين، والبيانات الضخمة.

وسيضطلع «ويتيكس» بدور رئيسي في تعريف المؤسسات العالمية وهيئات البحوث الدولية بمفهوم المنطقة الخضراء لبحث إمكانية إنشاء مقار إقليمية لهم داخلها.

الأسبوع الأخضر

وللعام السادس على التوالي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي فعاليات «الأسبوع الأخضر»، الحدث البيئي السنوي، الذي يجمع تحت مظلته مجموعة من أكبر الفعاليات المؤثرة في المنطقة، في الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري، ويتضمن مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى ترسيخ وعي الجمهور حول قضايا البيئة والاستدامة، وأهمية اتباع نمط حياة مستدام، إضافة إلى توعية الأجيال الجديدة حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحفيزهم لابتكار حلول جديدة تخدم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تقنيات

ويستعرض «ويتيكس 2019» أحدث تقنيات ومعدات قطاعات الطاقة في عشرات المجالات بما في ذلك التوربينات، والضواغط، والمحركات، والمولدات، وأجهزة القياس والمعايرة، ونظام الحماية الكاثودية، والقواطع الكهربائية المعزولة بالغاز، وتجهيزات السلامة ومعدات الحماية الشخصية، ومستلزمات الإضاءة، وحلول الإضاءة المبتكرة والإضاءة الشمسية، والتقنيات الصناعية لأتمتة الإنتاج وبرمجيات قطاع النفط والغاز، وغيرها.

كما تجمع دورة هذا العام أبرز الشركات العاملة في قطاع المياه، حيث تعرض منتجاتها وحلولها المبتكرة، بما في ذلك محطات تحلية ومعالجة المياه، ونظام «سكادا» للتحكم المركزي بالمياه، ومنتجات العزل المائي، ومعدات سحب المياه، وأنظمة الري، ومنتجات الألياف الزجاجية، وأنظمة طلاء الأنابيب، ومعدات كشف التسرب والمواد المانعة للتسرب، والمواد اللاصقة، وغيرها.

منصة

وتسلط هيئة كهرباء ومياه دبي الضوء في المعرض من خلال منصتها في قاعة زعبيل على إنجازاتها ومؤشرات الأداء العالمية التي حققتها على مدار الأعوام الماضية، ومشروعاتها الواعدة في مجال تنويع مصادر الطاقة، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في المجمع، ومبادراتها الذكية التي تدعم مبادرة «دبي الذكية»، وأبرز ابتكارات الهيئة وتقنياتها عالمية المستوى في مجال التحول الذكي، والتطوير المستمر لعملياتها التشغيلية.

قاعة الابتكار

وتستضيف قاعة الابتكار أكثر من 20 جامعة إماراتية وعالمية، حيث خصصت الهيئة القاعة لدعم شباب الجامعات عن طريق عرض أفكارهم وابتكاراتهم العلمية في المجالات المتعلقة بالاستدامة والطاقة والمياه والطاقة المتجددة والغاز والنفط والتكنولوجيا والتعليم والصحة وعلوم الفضاء وغيرها، وتمكينهم لاستكشاف فرص جديدة، لإعداد أجيال مؤهلة تحمل على كاهلها مهمة غرس ثقافة الاستدامة في المجتمع، ولديها القدرة على الابتكار والإبداع والريادة في هذا الشأن.

وتستعرض 12 شركة أحدث تقنياتها في تكنولوجيا الطاقة والمياه والبيئة، جنباً إلى جنب مع كبرى الشركات العالمية مثل سامسونغ وساب ومايكروسوفت وشارب. ويتيح تواجد هذه الشركات الناشئة تحت سقف واحد مع أبرز الجهات الحكومية والخاصة فرصة التعرف عن كثب على أحدث الابتكارات والحلول والتقنيات، بما يسهم في تطوير أعمالها.

«فيليبس»

أعلنت «أكوا شيلد»، المرخص الحصري العالمي لعلامة «فيليبس» التجارية لأجهزة تنقية المياه وموزعات المياه وسخانات المياه، عن الإطلاق العالمي لأحدث ابتكاراتها المتقدمة في مجال توزيع المياه المعبأة، لضمان الحصول على مياه شرب نقية وصحية، خلال مشاركتها في «ويتيكس 2019»، ويستند موزع المياه المعبأة الجديد إلى نظام ترشيح البلاستيك الجزئي «مايكرو-بيه كلين» (Micro P-Clean)، الذي يتميز بدقة الترشيح والبالغة 1 ميكرون، ما يسهم في تقليل ما يصل إلى 99% من البلاستيك الجزئي، إلى جانب تقنية الأشعة فوق البنفسجية في خزان الماء البارد والتي تساعد على منع نمو البكتيريا، لتوفير مياه شرب صحية وخالية من الشوائب.