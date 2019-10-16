معهد دبي القضائي ينظم ورشة حول مستقبل المعرفة القضائية

المصدر: دبي - البيان

نظم معهد دبي القضائي بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة و الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، النسخة الأولى من ورشة عمل «رسم مستقبل المعرفة القضائية»، وذلك تحت شعار «المنجزات والتطلعات في الذكاء الاصطناعي».

تسخير

وخلال الورشة التي أقيمت في يومين ( 15 و 16) أكتوبر 2019، وذلك في فندق «إنتركونتيننتال فيستيفال» بدبي، تم تسليط الضوء على سبل وفوائد تسخير الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية والقانونية، بفضل مشاركة نخبة من المتحدثين والقانونيين والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، وحضور شخصيات بارزة ومنظمات عالمية.

حضور

وافتتح ورشة العمل طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، نائب رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، والقاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، وبمشاركة يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لمكتب دبي الذكية والمدير التنفيذي لمؤسسة «بيانات دبي»، وبحضور عدد من مديري الدوائر وأعضاء مجلس إدارة المعهد، وأعضاء المجلس العلمي والقضاء، وأعضاء النيابة في الدولة، والمتخصصين التقنيين من«دبي الذكية» والدوائر المتخصصة.

وقال طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، نائب رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: يسعدنا الترحيب بكم اليوم في النسخة الأولى لهذه الورشة، لنعمل سوياً من أجل تحقيق عدد من الأهداف السامية.

وفي طليعتها تبادل المعارف والخبرات حول محاور هذه الورشة «رسم مستقبل المعرفة القضائية»، من خلال استكشاف المنجزات والتطلعات في الذكاء الاصطناعي. إن أهداف ورشتنا وانعقادها في دبي تتناغم تماماً مع طموحات دولتنا وقيادتنا الرشيدة التي تسعى إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم، بحلول الذكرى المئوية لقيام الاتحاد في العام 2071.

المعرفة القانونية

وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: يأتي تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع جهات إقليمية وعالمية مرموقة، مثل «معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة» و«الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي»، في إطار مساعينا المستمرة لتعزيز ونشر المعرفة القانونية بين كافة الفئات المستهدفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتناغم أهداف ورشتنا مع طموحات دولتنا وقيادتنا الرشيدة التي تسعى إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم، بحلول الذكرى المئوية لقيام الاتحاد في العام 2071.

أهداف

تتمثل الأهداف الرئيسية من عقد ورشة العمل في تبادل المعارف والخبرات، من خلال استكشاف المنجزات والتطلعات في الذكاء الاصطناعي. وتستهدف مجموعة واسعة من الشرائح، بمن في ذلك صناع القرار محلياً ودولياً، وخبراء الذكاء الاصطناعي عامةً وفي القطاع القضائي على وجه التحديد محلياً ودولياً.