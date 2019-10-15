9.2 مليارات درهم تجارة دبي مع روسيا 2018

المصدر: دبي - البيان

شهدت تجارة دبي الخارجية مع روسيا نمواً سريعاً في السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين الطرفين من 5.5 مليارات درهم في 2016 لتصل في 2017 إلى 7.38 مليارات درهم بنمو يصل إلى 37%، كما ارتفعت قيمة تجارة دبي الخارجية مع روسيا في 2018 لتصل إلى 9.21 مليارات درهم بنمو يبلغ 25% بالمقارنة مع 2017، ما يظهر أن قيمة التبادل التجاري بين الطرفين حققت في غضون عامين من 2016 إلى 2018 بنحو 67%، وبلغت تجارة دبي الخارجية مع روسيا في النصف الأول من 2019 نحو 4.55 مليارات درهم.

وأظهرت إحصائيات أصدرتها جمارك دبي بمواكبة زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات، أن أهم البضائع في التجارة المتبادلة بين دبي وروسيا هي الألماس والذهب والهواتف والسيكار وقطع غيار السيارات.

وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي: تكتسب تجارة دبي مع روسيا أهمية متصاعدة في ظل التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وروسيا، ولذلك نحرص على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للتجار والشركات من روسيا، والتي يزيد عددها على 3000 شركة، لدعم نمو التبادل التجاري بين البلدين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ونتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية والشركات الروسية خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، كما أن هناك مشاورات قائمة بين سلطتي الجمارك في البلدين من أجل توقيع اتفاقية تعاون مشترك في المسائل الجمركية، مما يفتح آفاقاً جديدة لتحقيق المصالح المشتركة فيما يتعلق بدعم وتسهيل التجارة وحركة المسافرين، خاصة أن هناك 111 رحلة جوية بين البلدين.

وأضاف: نعزز التواصل المستمر مع قطاع التجارة الخارجية الروسي، ونبحث معهم على الدوام في فرصة تنمية التبادل التجاري، حيث تمثل دبي منصة عالمية للتجارة الإقليمية والدولية، ويمكن للأصدقاء في روسيا الاستفادة من إمكانياتها المتطورة للوصول إلى الأسواق في مختلف قارات العالم، وننظم لقاءات مستمرة مع الشركات الروسية في مجلس العمل الروسي من خلال مبادرة ارتباط لمعرفة متطلباتهم من الخدمات الجمركية التي تمكننا من تطوير التبادل التجاري بين دبي وروسيا.

وأوضح أن جمارك دبي ترصد التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد الروسي وما يفتحه من فرص جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وروسيا بالاستفادة من عمق العلاقات وقوة الروابط بين البلدين، ونعمل على إزالة أية عقبات تواجه تطوير التبادل التجاري مع روسيا من خلال العمل الميداني مع التجار والشركات الروسية والتعرف على كافة متطلباتهم من التسهيلات والخدمات الجمركية لتوفيرها لهم بجودة عالية تساهم في زيادة تجارتهم مع دبي.