الزعابي لـ«البيان»: نجاح انتخابات 2019 مسؤولية مشتركة لتعزيز الحياة البرلمانية بالإمارات

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أكد معالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والمقرر بدء أول مراحلها غداً الثلاثاء، تشكل خطوة مهمة وعلامة بارزة على طريق تعزيز المشاركة الوطنية الفاعلة لأبناء الوطن لدعم مسيرة البناء والتنمية، وبما يحقق المزيد من الإنجازات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لافتاً إلى أن نجاحها مسؤولية مشتركة لتعزيز الحياة البرلمانية بالإمارات.

وشدد معاليه في حوار مع «البيان» على أن اللجنة الوطنية للانتخابات حريصة على تنظيم عملية انتخابية وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والموضوعية، موضحاً في الوقت نفسه أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، هي تأكيد جديد على رسوخ نهج الشورى، وتأصيل ثقافة المشاركة السياسية في النسيج الوطني لمجتمع الإمارات، لدورها في تعزز الوعي بأهمية المشاركة السياسية كونها إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، ولتكون دولة الإمارات في تقدم مستمر، كما تريده لها قيادتنا الرشيدة.

ودعا الزعابي جميع أعضاء الهيئات الانتخابية للمشاركة في هذا «العرس الانتخابي» والتصويت لمن يرونه الأمثل والأقدر على المساهمة في نقل تطلعاتهم، بما يصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن هذه المشاركة في جوهرها واجب وطني وتجسيد حي لأسمى معاني الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، التي تحرص على تمكين المواطن وتوفير جميع القدرات في سبيل رفعة شعب الإمارات والارتقاء به إلى أعلى المراتب التي يستحقها على المستويين الإقليمي والعالمي وفي جميع المجالات».

وأفاد بأن مسيرة تمكين المواطن في دولة الإمارات وتعزيز مساهمته في عملية صنع القرار مسيرة مستمرة وتستلهم رؤاها من برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في اليوم الوطني الرابع والثلاثين عام 2005، والذي يهدف إلى تمكين المجلس الوطني الاتحادي ليكون سلطة مساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية، ويكون أكثر التصاقاً بقضايا المواطنين وهمومهم والقادر على مناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لها، مؤكداً أن مشاركة الهيئات الانتخابية في العرس الانتخابي، ضرورة وطنية تسهم في استمرار تمكين المجلس الوطني الاتحادي، وتعزز من دوره والارتقاء بالعمل البرلماني لدولة الإمارات الذي ينطلق من خصوصية واحتياجات المجتمع الإماراتي.

وأضاف الزعابي أن المتابع للمشهد الانتخابي، يرى بوضوح الثقافة والوعي الكبيرين اللذين وصلت إليهما المسيرة البرلمانية، مبيناً أن «العمل المشترك والوعي السياسي لدى المواطنين بمختلف شرائحهم، عاملان أسهما في إنجاح العمل البرلماني، لأن المواطن كان وسيبقى الأقدر على اختيار من يمثله في المجلس الوطني الاتحادي على أسس موضوعية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، بما يسهم في إكمال مسيرة التطوير والارتقاء بالمجتمع».

جاهزية

وأكد جاهزية المراكز المحددة لاستقبال الناخبين خلال فترتي الانتخابات المبكرة ويوم الانتخاب الرئيسي، وقال معاليه: المراكز الانتخابية الموزعة على جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة مجهزة بجميع الوسائل والإمكانات التي تمكن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بيسر وسهولة، كما أنها مزودة بفرق عمل مدربة ومؤهلة في جميع المجالات والتخصصات المتعلقة بالعملية الانتخابية لاستقبال الناخبين وتعريفهم بآليات التصويت، ونظام التصويت الإلكتروني ومساعدتهم في الإجابة عن جميع المعلومات والاستفسارات التي يرغبون بالحصول على إجابة عنها.

ونوه باستعداد كل المراكز الانتخابية المحددة للانتخابات المبكرة ويوم الانتخاب الرئيس، لتقديم مختلف الخدمات ذات الجودة العالية للناخبين في داخل المراكز الانتخابية وخارجها، موضحاً أنه تم تزويد جميع المراكز، بفرق من الكوادر الوطنية من ذوي الكفاءات المتميزة، الذين تم تدريبهم وتأهيلهم لتقديم التسهيلات للناخبين، من حيث الاستقبال والتنظيم والتوجيه إلى مواقع أجهزة التصويت الإلكتروني، والرد على استفسارات الناخبين.

ورفع معالي الوزير أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات لدعمهم الكبير لهذا البرنامج الوطني الرائد، والذي يجسد تلاحم القيادة مع أبناء الشعب الإماراتي، ولحرصهم الدائم على توفير كل سبل التقدم والرفعة والازدهار للدولة ومواطنيها.

حراك

وأوضح أن فترة الدعاية الانتخابية وما سبقها من عمر التجربة البرلمانية الرابعة، رسخت عبر الحراك والتفاعل المجتمعي، انعكاساً حقيقياً لوعي المواطن الإماراتي بأهمية المجلس الوطني الاتحادي، والدور الذي يقوم به في سبيل خدمة الوطن والمواطن، والذي بدا جلياً من خلال زيادة إعداد المرشحين للدورة الحالية وتفاعل أعضاء الهيئات الانتخابية مع البرامج والمحاور الانتخابية المعروضة.

وأشاد معاليه بجهود كل المرشحين والمرشحات، الذين قرروا خوض غمار السباق الانتخابي والمشاركة في هذا «العرس الانتخابي»، انطلاقاً من حرصهم على تمثيل مجتمعهم وخدمة وطنهم وقيادتهم، مثمناً في الوقت نفسه التجاوب الكبير الذي حظيت به انتخابات المجلس الوطني الاتحادي من أعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين خارج الدولة.

الخارج

وأكد معاليه أحمد جمعة الزعابي أن النجاح الذي حققته عملية التصويت لانتخابات المجلس الوطني 2019 في السفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات، هو نجاح للوطن، الذي يحتفل كل يوم بنجاحات أبنائه وتميزهم على كل الصعد والمستويات، مضيفاً: رغم أنها التجربة الثالثة للتصويت خارج الدولة، إلا أنها حظيت باهتمام كبير ومشاركة فاعلة من أعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين في دول مختلفة حول العالم، الذين قطعوا المسافات للوصول إلى مقار البعثات الدبلوماسية، للإدلاء بأصواتهم في مشهد وطني مميز، بما يؤكد وعي المجتمع الإماراتي وحرصه على المشاركة في الانتخابات، التي تعد واجباً وطنياً للمساهمة في مواصلة تحقيق الإنجازات لدولة الإمارات على جميع المستويات.

وشدد على أن المراكز الانتخابية في الخارج قدمت جميع التسهيلات للناخبين، وبما يمكنهم من المشاركة بفاعلية في انتخابات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مبيناً أن الإعداد الجيد لإجراءات التصويت في خارج الدولة والتنسيق العالي المستوى بين اللجنة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي مع اعتماد برامج التوعية المتنوعة أدى إلى سير العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة، ووفق المعايير العالمية التي تعتمدها اللجنة في إدارة الانتخابات.

المرأة

وقال: الزعابي إن القرار التاريخي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي للمرأة محطة ملهمة في مسيرة التمكين السياسي، وتعزيز التنمية السياسية في الدولة، حيث إن هذه الخطوة هي استكمال للعديد من المحطات الريادية، التي سجلتها المرأة الإماراتية في العمل النيابي، حيث كانت الأولى عربياً، التي تترأس مؤسسة برلمانية عقب الدورة الثالثة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2015.

وشدد على أن اللجنة الوطنية للانتخابات حريصة على استكمال الجهود لتنفيذ عملية انتخابية تتبع أفضل مقاييس الإنجاز والشفافية، وتسهم في تعزيز التوعية والتثقيف بالعملية الانتخابية لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية طريقاً إلى تنفيذ عملية انتخابية ناجحة.