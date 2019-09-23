مستشفى خليفة العام بأم القيوين يفوز بجائزة التميز لتجربة المريض 2019

المصدر: أم القيوين - وام

فاز مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين بجائزة التميز لتجربة المريض لعام 2019، وذلك خلال مشاركته في «المؤتمر الدولي الثالث لتجربة المريض» الذي عُقد على مدى يومين في دبي، بمشاركة عدد من الهيئات والمؤسسات الطبية الحكومية والخاصة، وعدد كبير من المستشفيات على مستوى دول التعاون الخليجي.

وتم الحصول على الجائزة وفق مراجعة منظومة مرور الممرضين الروتيني على المرضى المقيمين بالمستشفى الذي أسهم في زيادة رضاهم، لتصل إلى 93 في المئة مقارنة بما كانت عليه قبل تدشين النظام، وذلك من خلال تبني المستشفى وإدارة التمريض إجراءات عديدة لتقليل زمن استجابة الممرضين لنداء المرضى في الأقسام الداخلية من خلال نظام مرور الممرضين الروتيني على المرضى الداخليين.

وقال ليام دوفي، المدير التنفيذي للمستشفى، إن حصول مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين يأتي في إطار حرص المستشفى على تطوير الاستراتيجيات لدراسة ملاحظات ومقترحات المرضى وقياس مستويات رضاهم وذويهم وتحليلها، بهدف الاستفادة من النتائج وطرح توصيات جديدة تسهم في زيادة جودة الخدمات لطبية التي نقدمها لمرضانا.

وأكد دوفي حرص المستشفى على المحافظة على هذا الإنجاز والاستمرار في تحقيق أفضل المعايير لزيادة مستوى رضا المرضى وعائلاتهم، وحث الموظفين على بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات العملاء وتفوق توقعاتهم من خلال اتباع مختلف الأساليب، وتطبيق المبادرات الحديثة والمتطورة التي تسهم في رفع مستوى الرضا العام عن الخدمات المقدم بالمستشفى.

من جهته، ذكر الدكتور حسام النصير، مدير إدارة التمريض في مستشفى الشيخ خليفة العام، أن سرعة استجابة الممرضين لنداء المرضى زادت من خلال هذا النظام لتصل إلى 98.7 في المئة خلال 3 دقائق من النداء، مما أدى إلى زيادة رضاهم وتقليل عوامل سقوط المرضى من الأسرة وانخفاض ملحوظ في نسبة الشكاوى.

وكشف أن نسبة رضا المتعاملين في الأقسام الداخلية «المنومين» ارتفعت مع تطبيق هذا النظام بنسبة 4 في المئة لتصل إلى 93 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل تطبيقه، مشيراً إلى أن مستوى رضا المتعاملين يعتبر مرجعية معتمدة في ترقية وتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات والوصول إلى المستوى الذي يرضي المتعاملين ويفوق توقعاتهم من الخدمة.