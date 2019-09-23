مدينة الشيخ شخبوط الطبية تدعم القطاع الصحي بـ740 سريراً

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

يدعم مشروع مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، الذي يتم افتتاحه تدريجياً وفق مراحل محددة، ويُعدّ أحد أهم المشاريع التطويرية في مجال القطاع الصحي بالمنطقة، القطاع الصحي والسياحة العلاجية في الدولة بنحو 740 سريراً، منها 160 سريراً مخصصاً للعناية المركّزة لمختلف التخصصات.

ويأتي المشروع، الذي نفّذته شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، بالتنسيق مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات درهم، في إطار الحرص على تجسيد رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وفق أعلى المعايير العالمية الصحية.

وتُعدّ مدينة الشيخ شخبوط الطبية أحد أكبر مستشفيات الدولة، وتحتل موقعاً اســتراتيجياً في العاصمة أبوظبي، إذ تمتد المـــدينة الطبية على مســـاحة 300 ألف متر مربع، وقد تم تصميم المدينة الطبية وفق أرقى المقاييس والمعاير العالمية، وتضم أحدث الأجهزة الطبية، خاصة أجهزة الموجات فوق الصوتية الحديثة التي لا تتوافر في أي مكان في المنطقة، بحيث تفي بمتطلبات المنطقة الصحية، والاستدامة البيئية وتجهيزه بمعدات وأنظمة صديقة للبيئة.

ويشتمل المشروع على عدة مباني، من بينها المبنى الرئيس للمستشفى الذي ينقسم إلى أربعة أبراج، ومبنى العيادات الخارجية عبر ممر يربـــط بيـــنها وبيـــن المبنى الرئيس، ويـــضم طابقين لجميع التخـــصصات وصيدلية ذكية في كل طابق، إضافة إلى مباني الخدمات ومحـــطات الكهرباء والتكــييف، إضافة إلى مهبطين للطائرات العمودية، ومساحات خضراء واسعة مصــــممة بإتـــقان وفــق دراسة وافية.