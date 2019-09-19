وزير الدولة الإسباني للشؤون الخارجية يحاضر في «الإمارات الدبلوماسية»

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

نظمت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، المركز الأكاديمي الرائد في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية في الدولة، جلسة حوار تفاعلية مع فرناندو مارتين فالنزويلا، وزير الدولة الإسباني للشؤون الخارجية.

وقال فرناندو مارتين: «نحن نحيا في زمن تتعرض فيه تعليمات النظام الدولي للتحدي، وعلى دبلوماسيي اليوم أن يتحلوا بالإبداع والابتكار والعزيمة».

وفي كلمته للدبلوماسيين المتدربين من الأكاديمية، قال معاليه: «إنه لشرف وامتياز أن أتحدث معكم اليوم، وآمل أن تتكلل جهودكم بالنجاح خلال رحلتكم التعليمية هنا، وأن أراكم بعد انضمامكم للخدمة في السلك الدبلوماسي الإماراتي، تساهمون في تحقيق الأهداف الحيوية للسياسة الخارجية الإماراتية».

وتوجه برناردينو ليون، مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، بالشكر للوزير على مشاركته خبراته مع الحضور، قائلاً: «تشرفنا باستضافة فرناندو مارتين فالنزويلا مارزو في الأكاديمية، حيث قدم لنا تجاربه الغنية من مسيرته الدبلوماسية وخبرته الواسعة. لقد ألقت مناقشة اليوم الضوء على أهمية القدرة على التكيف لدى الدبلوماسيين والمطلوبة خلال الأوقات والبيئات المتقلبة». وأضاف ليون: «تلتزم أكاديمية الإمارات الدبلوماسية دوماً بتوفير مجتمع أكاديمي يحفز الطلبة ويعزز التطور المهني والشخصي لديهم. وحوار الوزير معهم اليوم هو أبرز مثال على هذا النهج. وقد تركت الجلسة انطباعاً إيجابياً على الطلاب، وأثرت وبشكل كبير في إلهامهم وإعدادهم لمهامهم المستقبلية».

وتجمع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بين البرامج الأكاديمية والتدريب التنفيذي والبحوث والتحليل، لتعزيز دور الإمارات البارز في العلاقات الدولية. وكانت هذه الجلسة الأحدث ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الأكاديمية وتستقطب من خلالها نخبة من الدبلوماسيين. وتماشياً مع مهمة الأكاديمية الرامية إلى تأهيل دبلوماسيي المستقبل الإماراتيين وتقديم القيادة الفكرية في الشؤون الدولية، تطورت الأكاديمية لتصبح منصة لمناقشة المواضيع الإقليمية والعالمية. حضر الجلسة حشد من السفراء والدبلوماسيين، وعدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الأكاديمية.