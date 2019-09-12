يستولي على 331 ألف درهم بتزوير إيصالات المبيعات

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أحالت النيابة العامة في دبي آسيوي 31 عاماً "مسؤول محطة تعبئة وقود" إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير في محررات رسمية والإضرار عمداً بمصالح المؤسسة.



وذلك لاستيلائه على مبلغ 331 ألف و678 درهم بقيامه بتزوير في قسائم البيع اليومية، حيث يعمل على تدوينها بأسعار أقل عن قيمتها الحقيقة وأخذ الفارق لصالحه.



وفي محضر القضية اتهمت الشركة مسؤول محطة تعبئة الوقود الذي كانت مهام عمله تنص على جمع المبالغ من العاملين في المحطة والسوبرماركت التابع لها ويسلمها إلى شركة تحصيل الأموال أو مسؤول الوردية التالية.



اتهمته بالاستيلاء على 331 ألف و678 درهم وذلك بتسليمه تقارير مبيعات يومية بإيصالات تحمل مبالغ مالية أقل من مبالغ البيع الحقيقة والاستيلاء على الفارق لصالحه الشخصي.



وأوضح ممثل الشركة في إفادته في محضر التحقيقات النيابة أن المتهم قام بتسليم مسؤول الوردية التالية الحسابات اليومية، وبمراجعة الإيصالات تبين وجود نقص 5000 درهم.



وبالعودة إلى كاميرات المراقبة تبين أن المتهم قام بوضع 5000 درهم في حذائه بعد تسليم إيصالات ورديته، وبمواجهته أقر بفعلته وتعهد بسداد المبلغ في صباح اليوم التالي، كما قام مدير المحطة بالتدقيق على الحسابات لأشهر الماضية فتبين وجود اختلاف بين قيمة المبيعات وقيمة المبالغ المتحصلة بفارق 331 ألف و 678 درهم، والتي تبين أن المتهم كان سبب في اختفائها بتزوير إيصالات البيع اليومية.