«بداخلك فنانة».. ورش تفاعلية لفنون الرسم والنحت الإبداعي

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

كشفت فعالية «بداخلك فنانة» التي نظمها قطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام، أمس، ضمن فعالياته المتنوعة التي جاءت احتفاء بيوم المرأة الإماراتية، عن مواهب ملهمة في فن الرسم والنحت، بمشاركة العديد من الموظفات المواطنات في الورشة الإبداعية التي أقيمت في صالة «سكيتش آرت كافيه - بوكس بارك»، والتي تؤكد في مجملها اعتزاز المؤسسة بكافة العاملات في قطاع النشر، وتقدير دورهن العظيم وبصمتهن الاستثنائية في الحراك الإعلامي والثقافي الإماراتي.

تدريب

وتضمنت الورش التفاعلية تدريب المشاركات على التعامل المباشر مع فنون النحت والرسم من خلال إبداعهن تصاميم أطلقت العنان لخيالهن، وحصلن بذلك على مساحة واسعة من الحرية للوصول إلى أفضل مناحي الإبداع والوصول لمستوى متقدم من التميز في التعرف إلى بعض قطاعات الفنون التشكيلية، ورفع مهارات المشاركات للوصول لمرحلة يستطعن من خلالها ترجمة أفكارهن الفنية إلى مجسمات ومنحوتات فنية، وكذلك تعلم أساليب النحت والأجزاء المكونة للجسم المنحوت.

ريادة فنية

وبحضور ومشاركة الرسامة الإماراتية عائشة الحمراني، اتخذت مضامين الأعمال الفنية التي نفذتها المشاركات اتجاهات عدة، ولكنها في مجملها أظهرت احتفاءهن بيوم المرأة الإماراتية بين رسومات مائية لشكل البرقع الإماراتي، وأخرى للبيئة الإماراتية وأشجار النخيل الشامخة في لوحة تتوسطها امرأة إماراتية.

وبهذه المناسبة قالت الحمراني، التي استطاعت أن تخطو نحو عالم الفن بسرعة بعد انتشار أعمالها المعروفة بعنوان «منورة»، وذلك على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية العالمية: «حققت المرأة الإماراتية خطوات سباقة ومتقدمة جعلتها في مرتبة الريادة على مستوى المنطقة في مجالات التنمية المختلفة، الأمر الذي يمثل ثمرة للدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة للمرأة الإماراتية وإيمانها العميق بإمكاناتها، وحرصها على تمكين المرأة وتزويدها بكافة أدوات النجاح لتسهم في تنمية وطنها ومجتمعها، وهو ما يؤكده الأداء المتميز للمرأة الإماراتية في كافة ميادين القيادة والإدارة والاقتصاد والعمل السياسي والدبلوماسي، وفي مجالات الطب والهندسة والعلوم التخصصية والتكنولوجيا والآداب والفنون».

عازفة الكمان

على هامش الفعاليات قدمت عازفة الكمان الإماراتية جواهر الأميري، معزوفات موسيقية لفنانين عالميين إلى جانب موسيقى النشيد الوطني، وهي حاصلة على مراكز متقدمة خلال مشاركتها في مسابقات محلية، حيث بدأ اهتمامها بهذه الآلة وهي في عمر التاسعة، وأوضحت أنها شاركت في الأوركسترا الوطنية لمدة 5 سنوات، وحصلت على المركز الأول في العزف على الكمان، مشيرة إلى أن مبادرة «روائع» لاستقطاب المواهب في الفن والموسيقى والمسرح كان لها دور كبير في دعمها وتشجيعها.

فن الهدايا

في ختام الورشة الاحتفالية قدمت آمنة البلوشي من «وارد جيف أوي» المتخصصة في تجهيز وتغليف الهدايا التذكارية، مجموعة من الهدايا للموظفات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وأكدت أن اعتمادهن كفريق عمل مكون من مجموعة من السيدات الإماراتيات على الجانب التراثي في أعمالهن نابع من أن فكرة اختيار وتغليف الهدية بهوية إماراتية نابع من كونها جزءاً من منظومة متكاملة تعطيها قيمتها الحقيقية، وتبدأ هذه المنظومة بالمناسبة، واختيار هدية ذات قيمة معنوية لها، ثم وضعها في قالب جميل وجذاب، وتقديمها مرفقة بكلمة معبرة وابتسامة صادقة، بحيث تكون مميزة من الناحية الجمالية، وتحمل شيئاً من التراث الإماراتي، وتراعي في الوقت ذاته البعد البيئي.