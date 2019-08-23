مكتوم بن محمد: الحديقة القرآنية بدبي ضمن أعظم 100 وجهة عالمية

المصدر: البيان الالكتروني

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أن الحديقة القرآنية بدبي ضمن أعظم 100 وجهة عالمية، لاسيما وأنها تضم الأشجار التي ذكرت في القرآن التي ستبقى عبر الأجيال تحكي قصة الانسان. ودعا سموه الجمور لزيارتها كما تقدم بالشكر لفريق بلدية دبي على إبداعاتهم.



وقال سموه في تغريدة على «توتير»، إن مجلة التايم ذكرت في مقال لها بعنوان أعظم 100وجهة عالمية لزيارتها في 2019، أن الحديقة الحديقة القرآنية بدبي ضمن هذه الوجهات الجديدة في دبي تضم الأشجار التي ذكرت في القرآن وتجسيدا لبعض القصص القرآنية التي ستبقى عبر الأجيال تحكي قصة الانسان ..أدعوكم لزيارتها وأشكر فريق بلدية دبي على إبداعاتهم."



وكانت بلدية دبــي قد افتتحت أبواب «الحديقة القرآنية» للجــمهور بالمجان والتي طورتها في منطقة الخوانيج على مساحة 64 هــكتاراً، وبكلفة إجمالية ناهزت 200 مليون درهــم وبلغ عدد الزوار في أول أسبوع من افتتاحها 100 ألف زائر.