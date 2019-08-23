9 نساء مجموع المرشحات في العين

المصدر: العين- البيان

أسدل الستار بعد ظهر أمس على المرحلة الأولى من تقديم أوراق الترشح للفوز بعضوية الدورة الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي وسط تنافس وطني، أكد مدى حرص أبناء وبنات دولة الإمارات أن يكونوا الأوفياء للوطن من خلال مشاركتهم في هذا العرس الوطني بامتياز

وشهدت الساعات الأخيرة بالأمس توافد الراغبين بتقديم أوراق ترشحهم في مركز هزاع بن زايد في مدينة العين، حيث كان لوجود العنصر النسائي أثر بارز، وارتفع عدد المترشحات إلى 9 سيدات من كفاءات علمية وخبرات عملية ومشاركات وطنية متميزة.

كما كان لافتاً تقديم البطل العالمي للرماية من فئة أصحاب الهمم، سيف عبد الله العرياني الذي سوف يدخل السباق على كرسي متحرك ليحجز مقعداً يمثل أصحاب الهمم. وهو يطمح الآن للفوز بمعقد لأصحاب الهمم في المجلس الوطني، فهم جزء فاعل في المجتمع، لهم حقوق وعليهم واجبات، وفي مقدمة تلك الواجبات المشاركة الوطنية التي تعزز الوفاء والانتماء.

فيما حرصت إحدى المترشحات فور قدومها من أداء فريضة الحجة بتقديم أوراق الترشح، وكانت اللجنة المنظمة في مركز هزاع بن زايد، قد استقبلت بالأمس 6 مرشحين منهم 3 مرشحات.

حضور نسائي

من جانب آخر كان للسيدات حضور متميز كماً ونوعاً، حيث أنهت 3 سيدات تقديم أوراقهن، وكان في مقدمتهم «الحاجة» عائشة عبيد السويدي حيث عملت أكثر من 30 عاماً كأخصائية اجتماعية 5 سنوات إخصائية في الخدمة الوطنية، ترفع من همّة وعزيمّة شباب الوطن، وهم يؤدون الخدمة الوطنية، فكانت لهم الأم والأخت والمرشدة.

كما أكدت عائشة خليفة النعيمي، مديرة خدمة المجتمع في كليات التقنية العليا بالعين، والحاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال، إنها تحمل طموحات كبيرة لتمثل أبناء وبنات الإمارات وكانت حمدة أحمد المحرمي، من مؤسسة العين للتوزيع، وحاصلة على ماجستير إدارة الأعمال، قد أعربت عن فخرها واعتزازها بهذه المشاركة الوطنية، مؤكدة أنها تنافس من أجل خدمة الوطن، وهذا أجمل أنواع التنافس، وترشحنا بحد ذاته شرف لنا بعيداً عن الفوز والخسارة، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية دور المرأة في المرحلة القادمة.