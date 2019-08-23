155 مواطناً في أبوظبي بينهم 58 امرأة

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبلت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني نحو 155 مواطناً تقدموا للترشح على مدار الأيام الـ 5 الماضية، بينهم حوالي 58 امرأة، بحسب راشد علي الغفلي نائب رئيس لجنة إمارة أبوظبي.

وفتحت اللجنة أبوابها في الثامنة صباح أمس لاستقبال طلبات التقدم في آخر أيام التسجيل للترشيح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

صوت المواطن

وتقدّم المرشح عبد الرحمن الشامسي - 33 عاماً - في العاشرة صباحاً، كأول المسجلين في مقر لجنة إمارة أبوظبي بغرفة التجارة والصناعة، مؤكداً أنه من الشرف الوجود في قائمة الهيئة الوطنية للانتخابات والترشح لعضوية المجلس. وأضاف أنه سوف يكون صوت المواطن في أبوظبي، مشيراً إلى أن إجراءات التسجيل انتهت في 5 دقائق وكانت سهلة للغاية.

وأكد المرشح حمد سعيد المحرمي، ضابط بالقوات المسلحة، أنه حسم أمره بالترشح فور صدور القائمة والتأكد من وجود اسمه بها دون تردد، قائلاً: نريد خدمة الوطن والمواطنين في أي ميدان نستطيع العمل به. وأضاف أنه ترشح تلبيةً لنداء الدولة بالمشاركة في هذا العرس الانتخابي. وقالت المرشحة منى عبيد الزعابي، أول من سجّل طلب الترشح في اليوم الأخير من النساء، إن لديها خبرة في مجال الإعلام وتطمح أن تكون صوت المواطن داخل المجلس نظراً لكونها قريبة من فئات المجتمع وتعمل من الميدان، مضيفة أنها سعيدة بالتجربة التي تخوضها قائلة: نحن هنا لخدمة الوطن.

وأكدت المرشحة شمسة الهاملي أن قرار تخصيص 50% من المقاعد للنساء شجعها على خوض التجربة. وأوضحت أنها تأخرت في تقديم أوراقها بسبب صعوبة حصولها على إجازة بدون راتب من عملها في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، مشيرة إلى أن جميع الأسرة تدعمها وتأمل أن تكون صوتاً قوياً للمرأة في المجلس.

وأكدت بشاير بدر المزروعي، وتعمل مهندسة تحكم في أدنوك لمعالجة الغاز، أنها تسعى لكي تكون صوتاً لبعض المناطق في أبوظبي مثل منطقة الظفرة، وسوف تركز اهتمامها بقضايا الشباب، مشيرة إلى سرعة إجراءات ترشحها للانتخابات في أبوظبي.

لغة الإشارة

وتحدث سالم خميس المزروعي، من أصحاب الهمم، بلغة الإشارة، مؤكداً أنه يعمل أخصائي تقنية معلومات، مشيراً إلى أن السبب الرئيس وراء تقدمه للترشح هو خدمة الوطن في كل المجالات، وأضاف أنه على الرغم من تصنيفه من أصحاب الهمم، ولكن لدينا الكثير لنعطيه لإماراتنا الحبيبة.

155 مواطناً

أكد راشد علي الغفلي نائب رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني، أن نحو 155 مواطناً تقدموا للترشح، بينهم 58 امرأة خلال 5 أيام في مقرات اللجنة بالإمارة.

وأضاف، في تصريحات للصحفيين، أن إقبال المواطنين كان متميزاً، مشيراً إلى أن الأرقام تؤكد زيادة نسبة المتقدمين للترشح في إمارة أبوظبي بنسبة 60% عن الانتخابات الماضية. وأوضح أن عدد المتقدمين للترشح في عام 2015 كان 89 مرشحاً في أبوظبي.

وأكد نائب رئيس لجنة إمارة أبوظبي أن أعداد المرشحين التي تم تسجيلها تدل على وجود ثقافة انتخابية، ووعي متزايد بالمقارنة مع الدورات الانتخابية السابقة، مشيداً بالتجاوب والتفاعل الإيجابي، الذي أظهره المرشحون من خلال إقبالهم على تقديم طلبات الترشح على مدار أيام الترشح الخمسة.

وأشار الغفلي في تصريحات بمناسبة اختتام فترة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي إلى أن عملية تسجيل المرشحين في لجنة إمارة أبوظبي سارت بأداء منظم واحترافية عالية، وسرعة وسهولة في إتمام الإجراءات.

وأضاف أن لجنة إمارة أبوظبي شهدت مشاركة واسعة للمرأة في فترة تسجيل المرشحين، ويأتي ذلك انعكاساً مباشراً لمسيرة التمكين التي تحظى بها المرأة في ظل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وأكد الغفلي استمرار لجنة إمارة أبوظبي خلال الفترة المقبلة في القيام بأعمالها، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات، كما ستقوم اللجنة باستكمال إجراءات المرشحين، واعتماد استماراتهم، ومنها طلب توكيل عن مرشح، وخطة الحملات الدعائية، واستمارة طلب الطعون، وترخيص المقار الانتخابية، بالإضافة إلى استعداد اللجنة للقيام بمراقبة الحملات الانتخابية.