10 «كاونترات» لاستقبال المرشحين في عجمان وأم القيوين

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

أكملت لجنتا عجمان وأم القيوين الانتخابيتان والمنبثقتان عن اللجنة الوطنية للانتخابات استعداداتهما لاستقبال المرشحين لعضوية الوطني الاتحادي 2019 اليوم، وذلك بعد أن عقدتا الورش التدريبية للموظفين الذين يقومون باستقبال المرشحين لتسجيلهم، ومن ثم إكمال إجراءات ترشيحهم بالصورة الصحيحة والمطلوبة، كما خصصت اللجنتان 10 كاونترات لاستقبال المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، مزودة بأفضل الوسائل التكنولوجية لإتمام عملية التسجيل خلال دقائق معدودات.

وقال راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي رئيس اللجنة الانتخابية في إمارة عجمان، إن اللجنة أكملت استعداداتها لاستقبال المرشحين اليوم بقاعة الشيخ حميد بمتحف عجمان، وذلك من خلال تسخير كل الإمكانات اللازمة لإنجاز المعاملات خلال دقائق معدودة من خلال توفير 5 كاونترات لاستقبالهم، لافتاً إلى أن اللجنة الانتخابية في عجمان تواصلت مع القيادة العامة لشرطة عجمان بهدف وضع الضوابط والمعايير الأمنية لإنجاح المهمة بصورة جيدة، إضافة إلى أنها تواصلت مع دائرة البلدية في عجمان فيما يتعلق بالعملية الدعائية والإعلانية، وكذلك التواصل مع كل الدوائر الحكومية والمحلية في الإمارة وتوزيع الكتيبات التي تتعلق بالعملية الانتخابية ودعوتهم للمشاركة في ذلك العرس الديمقراطي الذي سوف ينتظم البلاد قريباً.

ورش واجتماعات

وأضاف أن اللجنة عقدت الكثير من الاجتماعات والورش للموظفين بهدف استقبال المرشحين اعتباراً من اليوم وحتى الثاني والعشرين من أغسطس الجاري، كما تطرقت إلى آلية التعامل مع أي مستجد يطرأ خلال فترة التسجيل، وكيفية التغلب على أي عائق بالتنسيق الكامل مع اللجنة الوطنية للانتخابات والأجهزة المعنية في الإمارة، إضافة إلى مناقشة كل التفاصيل المتعلقة بعملية التسجيل، بدءاً من جاهزية المقر واستيفاء جميع الخدمات والبنية التقنية، وتخصيص مواقف للمرشحين بما يضمن وصولهم واستكمال إجراءاتهم بكل يسر وسهولة، مثمناً جهود الأعضاء خلال الفترة الماضية، مبدياً ثقته التامة في قدرتهم على استكمال مرحلة التسجيل بالكفاءة ذاتها، حاثاً إياهم على تكثيف الجهود في الفترة المقبلة، وتقديم كل التسهيلات للمرشحين خلال عملية التسجيل لما فيه تسريع الإجراءات ومراعاة أقصى درجات الدقة.

من جانبه أكد راشد جمعة رئيس اللجنة الانتخابية في أم القيوين، أنه جرى التنسيق مع دائرة بلدية أم القيوين لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، ومقار لجان مراكز الانتخاب التي سوف تعلنها اللجنة في وقت لاحق، كما أن اللجنة سخرت كل الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات أثناء تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات، فخصصت 5 كاونترات، كما أنه تم مناقشة كل التحديات التي يمكن أن تواجه اللجنة وكيفية معالجتها ووضع الحلول لها، مبيناً أن تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورتها الجديدة تمثل إضافة نوعية إلى مرحلة التمكين التي تسعى إليها القيادة الرشيدة وتفعيل مشاركة أبناء الإمارات في صناعة الحاضر ووضع خطط المستقبل، داعياً الهيئة الانتخابية بأم القيوين للمشاركة في ذلك العرس الديمقراطي.