إنجاز %90 من المرحلة الأولى لمجمع بطين السمر السكني

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

وضعت مؤسسة الصرف الصحي إحدى مؤسسات دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة استراتيجية جديدة لمشاريع الصرف الصحي بالإمارة للخمسة أعوام المقبلة ضمن رؤية مستقبلية لتلبية احتياجات التوسع العمراني والصناعي والسياحي الذي تشهده الإمارة للعشرين عاماً المقبلة، بالتعاون مع الجهات المعنية وبرامج الإسكان.

وأوضح المهندس وليد عبدالرحمن مدير إدارة التشغيل والصيانة بمؤسسة الصرف الصحي في رأس الخيمة، أن المؤسسة تعمل على عدد من المشروعات، منها مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع بطين السمر الذي ينفذه برنامج الشيخ زايد للإسكان على شارع الشيخ محمد بن زايد، لافتاً إلى أن المؤسسة أنجزت 90% من المرحلة الأولى، ويتبقى 10% مرتبطة باستكمال البنية التحتية في المجمع، لافتاً إلى أن المؤسسة بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

وأشار إلى أن إدارة العمليات والصيانة في المؤسسة أنجزت 100% من الخطة النصف سنوية لعام 2019، لتطهير وتنظيف 330 كيلومتراً من شبكات الصرف الصحي في مناطق رأس الخيمة، لافتاً إلى أن عمليات الصيانة تتم وفق خطط مسبقة لاستباق الانسدادات والأعطال المحتملة، من خلال التنظيف الدوري المحدد مع بداية كل عام.

وأكد وليد عبدالرحمن، أن استخدام التقنيات والآليات الحديثة ساهم في تنفيذ برامج الصيانة الوقائية والتصحيحية لدى مؤسسة الصرف الصحي هي الأحدث، وذلك لقدرتها على إعادة تدوير المياه غير النظيفة الموجودة بخطوط الصرف عبر سلسلة من عمليات الفلترة والترسيب لفصل المواد الصلبة والشوائب ومن ثم استخدام هذه المياه في عمليات التطهير، وبتوفير هذه الخاصية تتقلص المدة الزمنية المطلوبة لتنظيف كيلومتر واحد من خطوط الصرف بنحو 50% مقارنة بالمدة التي تستغرقها شاحنات التنظيف الاعتيادية وبتكلفة تشغيلية أقل بنحو 60%.

وأضاف: ساهم استخدام المؤسسة لهذه التكنولوجيا الحديثة على تحقيق التزامها بحماية البيئة، حيث ساهمت التقنية على تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 50%، مقارنة باستخدام التقنيات الاعتيادية، لافتاً إلى أن المؤسسة تحرص دائماً على اتباع أحدث التقنيات وتبني أفضل الممارسات في أداء وظائفها لتقديم أفضل وأرقى مستويات الخدمة ولتحقيق استراتيجية دائرة الخدمات العامة نحو الاستدامة والجودة.

إنجاز

وأوضح المهندس عبدالرحمن، أن المؤسسة أنجزت مشروع توسعة محطة الصرف الصحي بمنطقة الفلية، وتعمل المحطة بطاقتها الكاملة 40 ألف متر مكعب، حيث تستقبل المحطة يومياً 30 ألف متر مكعب من شبكات الصرف الصحي بالإمارة، يتم إعادة تدويرها بالكامل لتكون صالحة في عمليات ري المسطحات الخضراء في شوارع الإمارة، بمعدل 70% من الكمية الناتجة عن عمليات إعادة التدوير، فيما وضعت المؤسسة خططاً جديدة للاستفادة من الـ 30% الباقية بشكل أكبر.

وأشار إلى أن المؤسسة وضعت برنامجاً لخفض عدد صهاريج الصرف الصحي منذ 2017، حيث تستقبل محطات الصرف حالياً 20% من المياه المحولة بواسطة الصهاريج مقارنة بـ 30% خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن المؤسسة تدير 4 محطات مختلفة السعات لمعالجة مياه الصرف الصحي، حيث تستقبل وتعالج هذه المحطات ما يقارب 6.5 ملايين غالون من مياه الصرف الصحي يومياً، وتتواجد تلك المحطات في منطقة الفلية، والغيل، وخت والرفاعة.

مشاريع

وأكد عبدالرحمن، أن سرعة تنفيذ المشاريع العمرانية والصناعية في مختلف مناطق الإمارة يمثل أبرز التحديات مقارنة بمشاريع البنية التحتية التي تتطلب وقتاً أطول في التنفيذ، ولذلك وضعت المؤسسة الخطة التشغيلية الرئيسية لمناطق رأس الخيمة، والتي تحدد المناطق الأولى بتنفيذ المشاريع خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ضمن المشروع الإجمالي للعشرين عاماً المقبلة لتغطية جميع مناطق رأس الخيمة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مثل بلدية رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وجزيرة المرجان وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وفق تحديد احتياجات تلك المشاريع.

وأشار إلى أن المؤسسة تشارك خلال مبادرة «الفنادق الخضراء» للعام الثالث على التوالي، بهدف تقديم الدعم لتوفير استهلاك المياه بالفنادق وتشجيعها على تبني استخدام التقنيات الحديثة في ترشيد استهلاك المياه بنسبة 40% من الهدر يومياً، وسيتم تقييم الفنادق من خلال المبادرة بمنح الفندق نقاطاً إضافية وفق نظام المبادرة، لافتاً إلى أن بعض المنتجعات لديها محطات لإعادة تدوير المياه واستخدامها في ري المسطحات الخضراء الداخلية.

وأشار إلى أن المبادرة تغطي 33 فندقاً في قطاع الضيافة برأس الخيمة، بهدف تحقيق رؤية دائرة الخدمات العامة «بنية تحتية عصرية لتنمية مستدامة وحياة راقية» ووصولاً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة وتعزيز العلاقة مع الشركاء، وتهدف المبادرة من خلال برامجها إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية.