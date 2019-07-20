23.1% انخفاض في مؤشر وفيات الحوادث المرورية في رأس الخيمة خلال النصف الأول من 2019

المصدر: رأس الخيمة - البيان

في إطار تحقيق إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً ، أشارت الإحصائيات الصادرة من فرع الإحصاء المروري بإدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن انخفاض ملحوظ في مؤشر وفيات الحوادث المرورية على مستوى الإمارة بنسبة 23.1% خلال النصف الأول من عام 2019 الجاري ، مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم 2018 .

ويؤكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أن مؤشر الحوادث المرورية بشكل عام انخفض بشكل ملحوظ عن العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 9.4%، جاء بفضل الخطة المرورية الموضوعة حول السلامة المرورية في الإمارة من خلال برامج التوعية المختلفة والحملات المرورية المتنوعة على مدار العام ، فضلاً عن دور وسائل الإعلام كافة في إيصال الرسالة الأمنية للمجتمع ، إلى جانب الوعي والثقافة المرورية التي فعلت بشكل صحيح وكبير وأصبحت تسود مستخدمي الطريق حول الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وإتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية لضمان حماية الأرواح والممتلكات، من خلال الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وتجنب السلوك الخاطئ أثناء القيادة حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين عبر وضع أجهزة ضبط السرعة "الرادار" وكاميرات المراقبة عالية الدقة لضبط أمن الطرق ومراقبتها على مدار الساعة .

وذكر اللواء علي بن علوان بأنه نتيجة ذلك ، قد انخفض أيضاً مؤشر الوفيات في نفس الفترة ليصل إلى 23.1%، وانخفض مؤشر الإصابات بنسبة 28.5%.

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن انخفاض المعدل النسبي الملحوظ، للإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية برأس الخيمة، يعود إلى الجهود المبذولة التي تقدمها شرطة رأس الخيمة، في التوعية المرورية للسائقين ومستخدمي الطريق، والعمل على التأكيد عليهم باستمرار على الالتزام بقوانين السير والمرور، واحترام حقوق الآخرين، مثمناً دور التوعية المرورية التي تعد إحدى الركائز التي يقوم عليها الضبط المروري، فضلاً عن الجهود المبذولة مع الشركاء الإستراتيجيين والجهات ذات العلاقة، في تعزير تدابير السلامة على الطرق، وفي المركبات، الأمر الذي أسهم بصورة ملحوظة في التقليل من الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية وآثارها السلبية.



وإدراكاً لمخاطر الحوادث المرورية والإصابة الناجمة عنها، حرصت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، على نشر الثقافة المرورية بين مختلف أفراد الجمهور، وكذلك تكثيف حملات التفتيش والضبط المروري بمختلف طرق ومناطق الإمارة، فضلاً عن التعاون البناء مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، للعمل على الحد من الحوادث المرورية والإصابات، من خلال فرض سلطة القانون، وحث مستخدمي الطريق، على أن يكونوا أكثر التزاماً بالنظم والقوانين المرورية، بهدف تحسين أمن وسلامة الطرق، ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى خفض نسبة الحوادث والحد من الوفيات بسبب الحوادث المرورية