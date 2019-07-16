صيانة شارع الإمارات باستخدام «إعادة تدوير الأسفلت البارد»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة تطوير البنية التحتية، أنها تُشرف على أعمال الصيانة الوقائية للحارة الثالثة (البطيئة) على طريق الإمارات E611 من جسر السرة في إمارة أم القيوين E55 وحتى جسر رقم 7 على طريق الشارقة الذيد E88، وذلك بطول 16 كيلومتراً تقريباً، لافتة إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 50% أي ما يعادل 8 كيلومترات من المشروع.

ولفت المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق الاتحادية في وزارة تطوير البنية التحتية، أن الوزارة استخدمت تقنية إعادة تدوير الأسفلت البارد في موقع المشروع نفسه ولأول مرة على مستوى الدولة، وإصلاح وتهيئة التربة، والاستغناء عن استخدام ونقل مواد جديدة إلى الموقع، وهي تقنية تعتمد على تكسير وخلط ورصف وضغط الطبقات الأسفلتية الموجودة مع طبقات جديدة، بحيث سيكون للطبقات الجديدة خصائص أفضل من تلك القديمة بفضل خلطها مع الأسمنت وضغطها باستخدام الآلات المتخصصة لهذا الغرض، إلى جانب استخدام مادة البوليمر في خلطة الأسفلت لخصائصها المتميزة ومساهمتها في تحمل الأوزان الثقيلة للشاحنات.

وأوضح أن التقنية تتميز بمجموعة من الخصائص التي تؤهلها لتكون بديلاً عن الطرق التقليدية في رصف وصيانة الطرق الاتحادية، وتتمثل في التقليل من الحاجة لجلب مواد أسفلتية جديدة للطريق المراد تنفيذه أو صيانته اختصاراً للوقت والكلفة وينفي الحاجة للتحويلات المرورية طويلة الوقت، فضلاً عن زيادة العمر الافتراضي للطبقات الجديدة نتيجة إضافة مادتي الأسمنت والبوليمر لها.

وأكد الحمادي أن تحديد أعمال الصيانة للمشروع تم بناء على مخرجات نظام إدارة أصول وممتلكات الطرق، والذي بدوره يساهم في سرعة الاستجابة لعمليات إصلاح الأعطال والصيانة، ويتم بناء على النظام تحديد المدة الزمنية التي تحتاجها صيانة مشاريع الوزارة من طرق وغيرها بما يتماشى مع خطط الدولة وتوجهها.