ضاحي خلفان: أجهزة المكافحة تعمل مع الشركاء لمنع تهريب المخدرات

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، أن أجهزة المكافحة تعمل على قدم وساق مع كافة الشركاء بالدولة في الوقوف صفاً واحداً بوجه كل من تسول له نفسه ترويج أو تهريب المخدرات عبر منافذ الدولة، والتصدي بقوة وحزم للمجرمين الذين يستهدفون شبابنا، ومجتمعنا.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع السابع لمجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد سعيد عبد الله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية نائب رئيس المجلس، وعدد من المسؤولين.

واطلع المجلس على تنظيم التعامل مع السلائف الكيميائية، من خلال قانون الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية بالدولة، والتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والأمم المتحدة فيما يتعلق باستخدامات السلائف الكيميائية، والرقابة عليها، والإجراءات المتبعة لاستيراد وتصدير هذه المواد.

واستعرض المجلس آلية عمل البرنامج الإلكتروني لمراقبة الفئات التي تقوم بصرف الأدوية المراقبة، والإحصائيات التي تم تسجيلها من خلال البرنامج.

كما اطلع المجلس على نتائج المبادرة الوطنية لمكافحة المخدرات خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م، «الإطار المشترك لإدارة الرقابة على ضبط المخدرات» والمعنية بها كل من المنافذ الجمركية، وحرس الحدود والسواحل، وإدارات المكافحة الداخلية بالدولة. وتم استعراض إحصائيات بعدد القضايا وجنسيات مرتكبيها، والكميات المضبوطة من خلال المنافذ بالدولة، والأساليب المتبعة في عمليات تهريب وإخفاء المخدرات المضبوطة.

كما اطلع المجلس على تقرير حول نتائج مؤشرات الأداء في قضايا المخدرات وضبطياتها على مستوى الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م، وما تم تحقيقه منها، والتي شملت أعداد المتعاطين والوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات، والكميات المضبوطة، والمواقع الإلكترونية التي تروج المخدرات وتم حظرها.

وتم استعراض نتائج مبادرة حملة «بلادنا أمانة» وما تم تحقيقه من خلال هذه الحملة التي تم إطلاقها في شهر يونيو الماضي.

واطلع المجلس على مقترح حول سياسة إتلاف المخدرات المضبوطة، ووضع ضوابط وآليات لعمليات الإتلاف على مستوى الدولة.

كما عرض تقريراً حول الاختبارات الأمنية الخاصة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات الجمركية في المنافذ للكشف عن المواد المخدرة.

أنشطة

من جانب آخر ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم الاجتماع 55 للجمعية للدورة السابعة (2016 - 2020)، الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، صباح أمس. واستعرض الاجتماع أهم الموضوعات المطروحة للنقاش، والمدرجة على جدول الأعمال، ومنها التصديق على محضر الاجتماع السابق.

كما استعرض الاجتماع اللائحة الداخلية للجمعية، والتي تحدد الإجراءات الإدارية والإجازات والمهام الخاصة بأعضاء الجمعية وتقييم أدائهم.

كما اطلع المجتمعون على مسودة مذكرة التفاهم المقترح توقيعها بين جمعية توعية ورعاية الأحداث وجمعية واجب التطوعية، واختيار موعد التوقيع.

وبحث الاجتماع إقامة حلقة نقاشية حول التنمر بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد مراد عبد الله، أمين السر العام، والدكتور منصور العور، أمين الصندوق، والدكتور جاسم خليل ميرزا، رئيس اللجنة الإعلامية، والدكتور سيف الجابري، رئيس لجنة البحوث والدراسات، والدكتورة بدرية الياسي، رئيسة اللجنة التربوية، ومريم الأحمدي، رئيسة لجنة الشراكة المجتمعية، وهيام عامر الحمادي، مسؤولة البرامج والأنشطة بالمنطقة الشرقية.