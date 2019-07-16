3 مقار ومواقف مجانية وتسهيلات عالية الجودة لخدمة المرشحين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أكدت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 لـ«البيان» أن النظام الإلكتروني والإجراءات السلسة التي أقرتها في عملية تسجيل الراغبين بالترشح لانتخابات المجلس الوطني 2019، ستساهم في تقليل وقت إنجاز عملية التسجيل إلى نحو 5 دقائق، مشيرة في الوقت نفسه أنه تم تخصيص 3 مراكز لاستقبال المرشحين عن إمارة أبوظبي.

وكشفت اللجنة عن تخصيص 3 مقار لاستقبال طلبات المرشحين هي استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ومجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بالإضافة إلى مقرها الرئيسي في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالعاصمة أبوظبي، بحيث تغطي جميع أرجاء الإمارة لضمان توفير سبل الراحة والخدمات الأساسية للناخبين.

وطالبت اللجنة جميع المتقدمين باستخراج شهادة بحث الحالة الجنائية «حسن السيرة والسلوك» عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية، وإرفاقها مع باقي المستندات المطلوبة لتسجيل المرشحين، والتي تشتمل على الهوية الأصلية، وخلاصة القيد، ورسوم التسجيل المقررة بمبلغ ألف درهم، مشيرة إلى أنها تدرس إمكانية تخصيص مكتب أمام مقر التسجيل لاستخراج شهادة «بحث الحالة الجنائية».

مواقف مجانية

ونوهت اللجنة بأنها ستشرع في تخصيص، مواقف مجانية أمام مقر اللجنة، لاستيعاب مركبات جميع المرشحين خلال فترات التسجيل، فضلاً عن مجموعة من اللوحات الإرشادية اللازمة للوصول إلى موقع مقر اللجنة، مشيرة في الوقت نفسه إلى استعدادها الكامل واتخاذها كافة التدابير اللازمة لتوفير خدمات وتسهيلات عالية الجودة للمرشحين.

وأكدت أن النظام الإلكتروني الخاص بإمارة أبوظبي، يسمح للراغبين بالترشح عنها تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية في أي من المقار الثلاثة وليس وفقاً لمكان الإقامة المترشح، مما سيساهم في اختصار الوقت والجهد على المتقدمين.

جهود

وشددت اللجنة حرصها على تسهيل عملية تسجيل المرشحين عن إمارة أبوظبي التي ستبدأ في 18 أغسطس المقبل لمدة 5 أيام من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 ظهراً، مؤكدة بأن اللجنة درست واتخذت كافة التدابير اللازمة لتوفير كافة الخدمات لتسجيل المرشحين خلال فترة الترشح في مقر اللجنة، حيث تم تزويد المقر بالكوادر البشرية الكافية من ذوي الكفاءات والمؤهلين لاستقبال المرشحين وإدارة عمليات التسجيل، بما يتوافق مع شروط ومتطلبات الترشح.

وأوضحت أن الفترة ما بين 26 إلى 28 أغسطس المقبل، تحددت لتقديم الطعون على المرشحين، ومن ثم الرد عليها في الأول من سبتمبر، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في الثالث من سبتمبر، على أن تنطلق بعد ذلك فترة الحملات الدعائية للمرشحين، مؤكدة أنه يجب على كل مرشح التقدم بطلب للحصول على ترخيص بالحملة الدعائية إلى لجنة الإمارة وفقاً للشروط التي حددتها اللجنة في هذا الشأن.

وتعتبر التجربة الانتخابية من أهم مراحل تنفيذ برنامج التمكين السياسي الذي أرسى قواعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في خطابه بمناسبة اليوم الوطني للاتحاد الرابع والثلاثين في العام 2005، ويهدف إلى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية من خلال العمل، على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم عبر مسيرة تُكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن.

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